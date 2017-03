'Chicharito' ya no es así: sorprende con un nuevo 'look' frente al Atlético

El futbolista del Bayer Leverkusen 'Chicharito' Hernández sorprendió este miércoles con un nuevo 'look' en el partido de Champions que enfrenta a su equipo y al Atlético de Madrid.

El mexicano llamó la atención al saltar al césped con la cabeza completamente rapada, lo que generó muchos comentarios en las redes sociales.

El propio futbolista publicó hace unos días un vídeo en el que explicaba que su nuevo 'look' se debe a que perdió una apuesta. El exmadridista dijo en su momento al periodista mexicano Sergio Dipp que los Atlanta Falcons se alzarían con la Super Bowl frente a los New England Patriots de Brady. Algo que no ocurrió.

Más de un mes después, el futbolista ha cumplido su promesa. "Confiaba mucho en los Falcons de Atlanta pero bueno... así es esto", explicaba el jugador en el vídeo en el que mostró su nueva imagen.

EL NUEVO LOOK DEL CHICHARITO JAJAJAJAJJAJAJAJJJAJ NO PUEDO !!! — abbs. 🥀 (@hyspnxtic) 15 de marzo de 2017

CHICHARITO 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — Vasco Esteves (@VascoEsteves22) 15 de marzo de 2017

Qué onda con la cabeza de Chicharito?? — Andrea Rojas (@Andrea16U) 15 de marzo de 2017

Temo quedar igual de pelón como Chicharito): — Gallo (@vic_1018) 15 de marzo de 2017

Hay cosas feas y ver al Chicharito pelón😂😂😂😂😂 — Yiyo Aguilar (@edtebanaguilar) 15 de marzo de 2017

Me dijeron que hoy juega el Gollum la Champions en el Vicente Calderón ah no espera es el Chicharito XD pic.twitter.com/Nb79p8UOni — Sam (@HeberCastilloc) 15 de marzo de 2017

