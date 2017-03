Europa se ha acostado esta noche un poco más tranquila. Con la misma sensación ha amanecido este jueves, conscientes sus ciudadanos de que en Holanda la tan temida ultraderecha de Geert Wilders no ha ganado. Se ha impuesto el partido liberal VVD del primer ministro holandés, Mark Rutte, con 33 escaños, que, pese a la victoria, pierde 8 y se queda lejos de los 76 que se necesitan para formar Gobierno. Lo que también ha conseguido Rutter es quedar muy por delante de Wilders, que ha logrado 20 escaños, sólo 5 más de los que ya tiene. Ahora el vencedor tendrá que centrarse los próximos días en negociar para formar su Ejecutivo, pero esa es otra historia. Al menos por ahora.

Lo que importa en estos momentos es eso, que Wilders se queda con 20 escaños, insuficientes como quería para liderar un país fundador de la UE con su discurso xenófobo, racista y alejado de los valores bandera de los europeos. El populismo xenófobo y de la política del miedo ha sufrido su primer gran revés en Occidente. Aunque el VVD pierde 8 escaños respecto a su actual fuerza en el hemiciclo, los resultados también ponen de manifiesto un giro de la sociedad hacia la izquierda: la gran sorpresa la ha dado el partido GroenLinks (Izquierda Verde) que de los actuales cuatro ha pasado a los 14.

Ya de madrugada, Rutte ha celebrado en un discurso en La Haya haber derrotado al "populismo equivocado" del ultraderechista Geert Wilders. "¡Qué noche! Pedimos que se le parara. Paradlo. Hemos parado el populismo erróneo", ha aplaudido el candidato del VVD.

"En una campaña, es inevitable que salgan a la luz las diferencias, pero ahora es importante unir de nuevo al país y formar un Gobierno estable para los próximos cuatro años", ha dicho el primer ministro, en su primera comparecencia tras conocerse los resultados. El líder del VVD también ha apostado por destinar en los próximos años "más dinero para Defensa, para el cuidado de las personas mayores y para las infraestructuras". "Eso será para los liberales lo más importante en los próximos años", ha asegurado.

Más allá de la euforia, los resultados reflejan una realidad: Rutte habría perdido 10 escaños respecto a los comicios de 2012, mientras que el líder de la extrema derecha habría conseguido cinco más que en aquella cita electoral. Pero para Wilders estos resultados son una victoria y así lo ha reflejado en Twitter:

PVV-stemmers bedankt!



We hebben zetels gewonnen!

Eerste winst is binnen!



En Rutte is nog lang niet van mij af!!