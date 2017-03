La divertida (Y LOQUÍSIMA) confusión de una clienta en una tienda que te hará reir

Hay confusiones muy locas y luego está la de una clienta de la tienda de ropa y complementos Amichi. Y es que los dependientes del local no daban crédito a lo que veían cuando esta señora entró con tres muñecos de 'Pin y Pon' en la mano para que le aplicasen un descuento que oferta la marca durante tres días de este mes.

Se trataba de una oferta en la que se aplicarían una serie de descuentos si acudías al comercio con amigos. Si uno iba con un amigo se le aplicaba un 20% de descuento, si iba con dos amigos sería un 30%, con tres un 40%... El problema fue, seguramente, el diseño del cartel y, por supuesto, que esta señora no se paró a leer la letra pequeña. La oferta era la siguiente:

Hasta ahí todo parece normal. O eso pensaban los dependientes de la tienda hasta que una mujer entró pidiendo que se le aplicasen los descuentos de manera muy inusual.

"Yo estaba en el almacén y mi compañero Manu en caja", dice una de las personas que estaban trabajando en ese momento, "y vino una mujer y le dijo que ella venía a comprar y que quería el 40% de descuento. Entonces Manu le explicó que el 40% es si viene con tres amigas y la clienta le ha dicho que no, que en el escaparate de fuera pone que si viene con tres muñecos le hacen el 40% de descuento y le ha plantado tres 'Pin y Pon' encima de la mesa.

El chico que la atendía le ha indicado que la promoción no era así, pero la señora estaba segura: "Ustedes pregunten a su jefe, porque fuera pone eso. Ya mañana me decís, que ya me pasaré a comprar". Finalmente la historia ha acabado con final feliz: la señora ha tenido su descuento.

En nuestra opinión, 100% merecido.