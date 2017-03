Netflix terminará la película inacabada de Orson Welles

Netflix ha anunciado la adquisición de los derechos de la película del director estadounidense Orson Welles, The Other Side of the Wind (El otro lado del viento, en español), con el objetivo de financiar la realización y restauración del filme.

Así lo ha dado a conocer la cadena de televisión por Internet a través de un comunicado, en el que ha explicado que la película, que ha permanecido sin acabar durante varias décadas, inició sus grabaciones en 1970, con un guión de Welles y Oja Kodar, y las estrellas John Huston, Peter Bogdanovich, Oja Kodar, Robert azar, Lilli Palmer, Edmond O'Brien, Cameron Mitchell, Mercedes McCambridge, Susan Strasberg, Norman Foster, Paul Stewart y Dennis Hopper.

En este sentido, Netflix ha apuntado que la película es una producción de Royal Road Entertainment y fue producida originalmente por Welles y Les Films de L'Astrophore. Así, ha revelado que el productor Frank Marshall, quien fue director de Producción en la producción original y ha liderado los "esfuerzos" para terminar la película, se encargará de supervisar la realización del filme, en "estrecha" colaboración con el también productor Filip Ene Rymsza.

Respecto a la trama, la cadena de televisión por Internet ha recordado que es una sátira de Hollywood que se centra en los últimos días de un legendario director de cine llamado Jake Hannaford (interpretado por John Huston), que lucha por demostrar que continúa siendo un referente del cine. Para el director de Contenido de Netflix, Ted Sarandos, "esto es un sueño hecho realidad". "Los cinéfilos y amantes del cine de todo el mundo podrán experimentar la magia de Orson Welles, de nuevo o por primera vez", ha apostillado.

"No puedo creerlo, pero después de 40 años de intentos, estoy muy agradecido por la pasión y la perseverancia de Netflix que nos ha permitido, por fin, por fin entrar en la sala de montaje para terminar la última imagen de Orson", ha confesado el productor Frank Marshall.

