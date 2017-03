"Hola, soy Esperanza Gracia. Los chicos de Netflix me han invitado para que dé todas las respuestas a aquello que os inquieta, os atormenta y os perturba".

Escuchando estas palabras da la sensación de que la vidente ha fichado por la cadena de contenidos online para dar el horóscopo semanal, pero nada más lejos de la realidad. Se trata de la última genialidad de Netflix para promocionar sus contenidos y anunciar las fechas de regreso de sus series de cabecera. Después de la ingeniosa (y criticada) felicitación de Navidad que hicieron con Walter Moura (Pablo Escobar) y la serie Narcos, tenían que buscar una idea a la altura para dar la bienvenida a la primavera...

Esperanza Gracia utiliza el horóscopo como excusa para hablar del regreso de cuatro de sus series de cabecera —Suits, Narcos, The O.A. y Stranger Things— y avisar de las consecuencias que esto puede tener. "Capricornio, ahora mismo tienes la energía cósmica a favor [para aprobar los exámenes], pero también tienes Netflix. Y a lo mejor no apruebas, pero no te preocupes, porque lo importante es ser feliz", dice en tono muy serio.

La vidente se mete en el papel para anunciar todos esos regresos mientras suelta bromas y guiños a cada una de las series. Mantiene la compostura incluso al llegar al final cuando las energías cósmicas hacen que las luces de plató se enciendan y apaguen de forma repentina. "¿Will, eres tú?", acaba diciendo en referencia a los extraños sucesos que ocurren en Stranger Things.

El vídeo ha conseguido más de 120.000 reproducciones en Facebook y acumula cerca de 2.000 compartidos. Más de 2.500 personas han reaccionado a la publicación en las primeras siete horas..