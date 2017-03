Unos ciclistas graban el dramático momento en que son atacados por un enjambre de abejas

El grupo ciclista Tropikal Mike MTB de Motril, en Granada, grabó hace unos días un vídeo verdaderamente dramático. Las imágenes recogen el momento en que son atacados por un enjambre de abejas mientras realizan una ruta por la provincia.

En el vídeo, que dura cerca de cuatro minutos, se puede escuchar los quejidos de los deportistas, que tratan de huir lo más rápido que pueden. Pero no lo tienen fácil porque se ven obligados a bajar de las bicicletas y continuar a pie.

"¡Cómo me duele todo!", "A mí me han picado sobre todo en el cuello", "A mí en todos lados", "Yo esto no lo he visto en la vida", "yo tampoco", son algunos de los lamentos de los ciclistas que se escuchan al final del vídeo.

Vozpópuli, que ha hablado con la asociación ciclista, explica que sólo cinco de los 20 deportistas se libraron de las picaduras y que algunos acabaron con más de 15 o 20. "Sólo necesitó asistencia médica un compañero que tenía posibles problemas alérgicos al veneno y otro al día siguiente porque se le inflamó mucho una mano", aseguran.

Ese mismo diario digital apunta la causa del ataque: en el segundo 35 del vídeo se ve cómo un apicultor está manipulando las abejas. Por eso están tan revolucionadas.