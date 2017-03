Wyoming desvela las experiencias religiosas de Santa Tamara Falcó

El presentador de El Intermedio —de LaSexta— El Gran Wyoming ha sacado a relucir las experiencias religiosas de Tamara Falcó, después de que la hija de Isabel Preysler firmase una petición para que Podemos retire su petición de suprimir la Santa Misa de TVE.

Wyoming, quien ha bromeado diciendo que "la gente de la jet set no era sierva de dios, si no de Dior", ha dedicado una particular oración a Tamara: "Santa Tamara Falcó, si le rezas tres veces multiplica la audiencia de tu programa, eso sí, le tienes que rezar con acento pijo", ha ironizado Wyomiong, en referencia a la subida de la audiencia el pasado domingo de la misa en La 2.

"Dios te salve, Tamara. Llena eres de Zara. El señor Vargas Llosa es contigo. Bendita tú eres entre todas las premieres y bendito el torso de tu vientre de Jesús, de Jesús del Pozo. En el nombre del padre, del pijo y de mi cuenta en el Banco Espíritu Santo.

Tras esta particular rezo, Wyoming ha mostrado las experiencias —sin desperdicio— de Tamara Falcó y la religión. "No exagero al mezclar pijismo y religión, es ella quien mezcla religión y pijismo", ha exclamado Wyoming, antes de mostrar las imágenes de Tamara con un grupo de jóvenes y narrando como echó agua bendita a su madre: "Échame más", asegura Tamara Falcó que le dijo Isabel Preysler.

"No se le entiende una mierda... qué maravilla. Es ella la que mezcla la fe con lo pijo", ha continuado Wyoming.

Pero el presentador de El Intermedio no es el único que clava las imitaciones a Tamara Falcó, Carlos Latre no tiene nada que envidiarle, como demostró en El Hormiguero: