Buenafuente encuentra en Rajoy y Aznar la solución a la huelga de dobladores

Por si no lo sabes todavía, los actores de doblaje de Madrid están en huelga para pedir mejoras en el convenio colectivo. Estos seis días de parón —16, 22, 24, 27, 29 y 31 de marzo— supondrán también un parón en la emisión de algunas series. Es el caso de The Big Bang Theory (Neox), cuyo capítulo del viernes 17 no podrá emitirse con voces en español.

Para que los fans de la serie de científicos no se queden con las ganas de su dosis semanal, en el programa Late Motiv de Andreu Buenafuente en #0 de Movistar han buscado una solución. La idea que proponen —siempre en clave de humor y respetando las peticiones de los dobladores— es ponerle a Leonard Hofstadter (Johnny Galecki) la voz de Mariano Rajoy y a Sheldon Cooper (Jim Parsons), la de José María Aznar.

El vídeo con la propuesta se emitió este jueves en el programa y lo cierto es que las voces cuadran a la perfección. ¿O no te lo parece?

#LateMotiv207 Con motivo de la huelga de dobladores se estudian distintas alternativas para el doblaje de ' Big Bang Theory'. ¡MARAVILLA! pic.twitter.com/3CBm5Isy6b — Late Motiv (@LateMotivCero) 16 de marzo de 2017