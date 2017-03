La emocionante transformación de un gorrilla gracias a una peluquería mallorquina

¿Puede un cambio de look marcar el inicio de un cambio de vida? El corto El espíritu de la plaza, compartido en Facebook por la peluquería La Salvajería de Palma de Mallorca, parece demostrar que sí. Su protagonista es José Antonio, un gorrilla de la plaza del Mercat de la ciudad.

"Es un proceso largo. Comienza una depresión [...] y te echas a la calle", cuenta José Antonio. "Yo me puse a aparcar coches y me mantengo de esto [...] Soy feliz conmigo porque me quiero, me quiero mucho, pero no puedo ser feliz con la vida que tengo. Aparcar coches y estar así no hace feliz a nadie", prosigue.

Con el fin de "volver a conseguir el orden", se somete a un cambio radical. A cámara rápida se puede ver cómo le cortan el pelo, le asean la barba, le tiñen el cabello de oscuro, le retocan las cejas, le peinan... hasta quedar rejuvenecido, con un aspecto incluso hipster.

Al enfrentarse por primera vez al espejo en un primer momento le invade la emoción para a continuación mirarse incrédulo. "¡No me va a reconocer nadie!", exclama. Y así es, el vídeo muestra cómo los habituales de la zona reaccionan al verlo.

La idea del corto surgió de la colaboración entre Salva García, fotógrafo y peluquero, y Santi Oliva, de la productora Dr. Filmgood, hace año y medio. "Tenía un estudio en la plaza donde él trabaja y como llevaba una melena muy larga bromeábamos con que se la tenía que cortar. Al principio no quería, pero un día cambió de opinión. Acordamos que se lo haría gratis a cambio de unas fotos del antes y el después", ha relatado el peluquero a La Vanguardia. El vídeo lo colgaron hace tres días con motivo del tercer aniversario de su establecimiento y ya supera las 753.000 reproducciones.

Según recoge La Vanguardia, Salva García planea contar qué frutos da el cambio de aspecto y ha habilitado un correo electrónico (elespiritudelaplaza@gmail.com) para quienes deseen enviar ofertas de trabajo o mensajes para José Antonio.