La periodista Irene Junquera se despidió este jueves por la noche de El Chiringuito tras ocho años en el programa de deportes dirigido por Josep Pedrerol.

Rodeada de todos los miembros del programa (todos hombres salvo Laura Gadea), Junquera dio las gracias "por todo el cariño" que ha recibido desde que anunció, hace unos días, que abandonaba el programa.

"Lo que recibo es amor todos los días", aseguró Junquera, emocionada, ante la mirada de sus compañeros. "Yo me sigo sintiendo parte de esto, pero tú [Pedrerol] me has dicho, sigue tu corazón, y de repente algo te dice, tienes demasiado, Irene, tienes que parar un poco, que seguir evolucionando, que cambiar.Y es lo que he hecho, pero yo sigo siendo esto y espero seguir siéndolo siempre porque os quiero muchísimo a todos, de verdad".

Pedrerol aseguró que Junquera tiene un "corazón muy grande" y le pidió que no se alejara "mucho" de ellos. "Porque no sé muy bien qué es el éxito y seguramente sea eso, sentir que tienes gente a tu alrededor que te quiere y que, aunque te vayas del programa, seguiréis yendo de vacaciones juntos, seguiremos comiendo muchas veces y hablando de lo bien y lo mal que nos va, ¿no?".

Tras recibir el aplauso del equipo y despedirse uno a uno de todos, Junquera se marchó, seguida por una cámara, fuera del plató, tratando de aguantar la emoción del último día.

Este viernes, tras lo vivido anoche, ha dejado el siguiente mensaje en Instagram: