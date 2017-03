La loca llamada nocturna a la Cope de un presentador de TVE

El presentador de Los Desayunos de TVE, el periodista Sergio Martín, ha protagonizado esta madrigada una curiosa llamada al programa Poniendo las calles, que se emite en la Cadena Cope de 4.00 a 6.00 horas.

Esta ha sido parte de la conversación, que puedes escuchar en este enlace:

Carlos Moreno: Hola. ¿Quién eres?

Sergio Martín: Hola, soy Sergio.

Carlos Moreno: ¿Dónde vas?

Sergio Martín: Pues jajaja. Voy hacia Torrespaña a desayunar.

Carlos Moreno: Vale. Ya sé quién eres. Eres Sergio, el presentador de los Desayunos de TVE.

Sergio Martín: Sí. Y qué ganas tenía de saludaros en directo porque pongo las calles a estas horas muchos días y más temprano. Y todos los días me quedo con ganas de llamar y pedirte que me mandes un diploma de ponedor. Porque yo quiero un diploma de ponedor.

Carlos Moreno: Si nos escuchas, Sergio, es que eres ponedor. Porque ahora mismo tú ya te estás dirigiendo para preparar el programa.

Sergio Martín: Sí. Y nos levantamos mucho antes. A mí me gusta quedarme en casa leyendo los periódicos. Desde las cuatro de la mañana estamos funcionando, claro.

Carlos Moreno: ¿Y por qué nos eliges a nosotros, Sergio?

Sergio Martín: Hay dos razones fundamentales. Una, porque me lo paso muy bien. Ahora acabas de poner un temazo de Aerolíneas Federales. Y otra razón es porque todas las mañanas, cuando a última hora hablas con el Herrera, estoy intentando imitarle a ver si a mí también me sale lo de 'señora'. Todavía no lo tengo muy clavado.

Después, Carlos Moreno invita a Martín a que se pase por la Cope para "contar cosas"."Hecho. Un día que tenga claro el programa y tenga tiempo me paso porque estamos al lado. Nos tomamos un café y hablamos de muchas cosas", responde el periodista de TVE.