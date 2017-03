Las cartas de amor que le envió durante años escondían una petición de matrimonio

"Soy muy difícil de sorprender, así que esto me pilló totalmente desprevenida". Así se ha expresado Candice Catherine —a Daily Mail—, después de que su marido le organizase una fiesta sorpresa en Hamilton Island y luego un picnic en Watsons Bay, el lugar de su primera cita, antes de revelar que sus cartas de amor escondían un mensaje.

Tras haber enviado 14 cartas, su novia descubrió que si juntaba todas las primeras letras de cada carta se formaba la frase "will you marry me?" (¿quieres casarte conmigo?).

"Tim y yo no vivimos muy lejos el uno del otro, pero nos enviábamos cartas porque la idea abrir nuestro corazón en el papel significaba que teníamos recuerdos tangibles cuando mirásemos atrás", ha argumentado Candice, quien recuerda que el 16 de diciembre de 2015. se despertó "con una carta a mi lado que me invitaba a vestirme y a salir a la calle cuando estuviera lista".

"Cuando abrí la puerta, encontré pétalos de rosas y velas en todas partes. Mi corazón latió y supe que él vendría. Me sentó junto a todas las cartas que me había escrito", recuerda la mujer, quien rememora cómo las leyeron juntos recordando cada momento desde su primera cita.

"Después de leerlas todas, cuidadosamente ordenó las cartas y me pidió que las mirara", dijo Candice, quien recuerda que las misivas escondían un mensaje críptico. Candice se echó a llorar.

Tim supo desde el primer momento que Candice era el amor de su vida y que su futuro iba a xer junto a ella. Por eso tuvo la paciencia de preparar su plan durante tanto tiempo.