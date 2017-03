Trump felicita el Día de San Patricio en gaélico, pero le sale mal la jugada

El presidente de EEUU, Donald Trump, no se pierde ni un sólo día mundial de algo. En el Día de la Mujer aprovechó para tuitear sobre su "respeto absoluto" hacia este sector de la población -para asombro del mundo dada su trayectoria- y este viernes, Día de San Patricio, ha querido hacer lo mismo. Pero la gracia le ha vuelto a salir mal.

El líder estadounidense ha querido felicitar el día en gaélico irlandés, en lo que se intuye como un gesto de cercanía con Irlanda, pero hubo un ligero problema: escribió mal una de las palabras. En lugar de traducir correctamente el Día de San Patricio como "Lá Fhéile Pádraig", erróneamente publicó "Lá Fheile Phadraig".

Happy Lá Fheile Phadraig to all of my great Irish friends!

En cuestión de segundos los usuarios de Twitter detectaron esa "h" adicional en la tercera palabra y lo indicaron con más o menos gracia... Y algunos más duramente que otros.

"Se dice Lá fhéile Pádraig, estúpido cretino naranja"

@realDonaldTrump You spelt it wrong...'Lá Fhéile Pádraig' 👍

"Lo has deletreado mal"

@realDonaldTrump you know St Patrick was an immigrant right?