WhatsApp permitirá fijar hasta tres chats en la parte superior de la pantalla

WhatsApp sigue probando novedades y la última innovación que prepara ha disparado las expectativas de muchos usuarios.

Según adelanta WABetaInfo, que suele adelantar las novedades de la aplicación, WhatsApp permitirá próximamente fijar hasta tres chats en la parte superior de la pantalla.

Eso es, al menos, de lo que se desprende de las imágenes que se han filtrado de la nueva beta para Android. De esta forma, la aplicación cambiará el orden en el que aparecen los chats.

Hasta ahora, las conversaciones se ordenan por orden cronológico. Es decir, en la parte superior aparece el último chat en el que ha habido una interacción. Y así sucesivamente.

Con esta novedad, el usuario podrá fijar en la parte superior hasta tres contactos. Es decir, sus conversaciones favoritas. Y evitará, de esta forma, que el típico grupo muy activo en el que se está por compromiso aparezca siempre en las primeras posiciones.

El proceso para 'anclar' las conversaciones favoritas en la parte superior será sencillo. Habrá que pulsar unos segundos sobre el chat que se quiera destacar en la parte superior. Entonces aparecerá una opción llamada "fijar chat" junto a una chincheta.

So, you will be able to pin chats (not more than 3, at the moment) in next versions!