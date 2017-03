La novedad de Netflix que apasionará a muchos de sus usuarios

Netflix está probando una modificación en su reproductor de series que apasionará a muchos de sus usuarios.

Según informa la cadena CNN, la compañía está permitiendo que algunos usuarios de la plataforma puedan disfrutar estos días de una pestaña para saltar la introducción de los episodios que se llamará "skip intro", muy similar al que podemos ver en YouTube para saltar la publicidad.

Una portavoz de la compañía ha explicado a la CNN que forma parte de uno de los cientos de test que realizan durante el año para ver cómo pueden mejorar su servicio a los usuarios.

"Estamos viendo si mejora o no la experiencia de visualización", indican desde Netflix, que ha rechazado dar datos sobre cómo va la experiencia.

Aunque, a tenor de cómo han reaccionado algunos en las redes sociales, promete ser un éxito:

Whoever created the "skip intro" button on Netflix is going places

"Quien haya creado el botón "skip intro" tiene mucho talento".

the "skip intro" button on netflix is so great bc after watching the 12th episode in one day you get a little tired of hearing the song