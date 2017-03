Críticas a Angelina Jolie por reunirse con el arzobispo de Canterbury y no llevar sujetador

La actriz y directora Angelina Jolie es una abanderada de las causas humanitarias. Hace pocas semanas presentó en Camboya su cuarta película como directora, First They Killed My Father, en la que habla sobre la violencia de los jemeres rojos, una cinta que podrá verse en Netflix en septiembre. Además, es Enviada Especial de Naciones Unidas y siempre está viajando (ha visitado Jordania, Atenas o las islas griegas) para dar a conocer y concienciar acerca de diversas causas que necesitan de ayuda.

Así, Jolie está ahora inmersa en una gira europea para dar visibilidad sobre las situaciones más precarias del planeta. El jueves acudió a la sede de la ONU el Ginebra y el viernes estuvo en Londres para dar una charla en la London School of Economics sobre la violencia sexual como arma en los conflictos armados.

Aprovechando su visita a la capital británica, el viernes la intérprete se reunió con Justin Welby, el arzobispo de Canterbury, el principal líder de la Iglesia de Inglaterra. El propio Welby habló del encuentro en su cuenta de Twitter, en la que publicó varias fotos de su reunión. "Un privilegio dar la bienvenida a la enviada de ACNUR Angelina Jolie. Hemos discutido sobre la crisis de los refugiados, Sudán del Sur y la prevención de la violencia sexual en los conflictos", escribió Welby.

Privilege to welcome UNHCR Special Envoy Angelina Jolie. Discussed refugee crisis, South Sudan and prevention of sexual violence in conflict pic.twitter.com/SuM5Ub8cqP — Justin Welby ن (@JustinWelby) 16 de marzo de 2017

No hay más imágenes del evento que las colgadas por el Arzobispo, pero han sido suficientes para generar polémica. El motivo es que en ellas se aprecia cómo Jolie (vestida con un jersey gris y una falda blanca de tablas, unos pendientes de perlas, el pelo recogido en una coleta y sin apenas maquillaje) parece no llevar sujetador.

Así, fueron muchos quienes comentaron, al hilo del propio Welby, que era una falta de respeto ir sin ropa interior y que Jolie buscaba llamar la atención con el gesto. Medios británicos han recogido algunas frases que se comentaron por Twitter al respecto, en los que tachaban la actitud de Jolie de "escandalosa", "irrespetuosa" o "inapropiada".

Sin embargo, también hubo quien expresó su admiración por Jolie y le quitó hierro al asunto, y quienes tuvieron respuestas ingeniosas a la anécdota: "Si la Virgen María no llevaba sujetador, ¿por qué tendría que hacerlo Angelina? Ella está apoyando a los que lo necesitan. ¿Qué hace esa gente que se queja?".

@JustinWelby If vigin Mary did not use bra, why complain Angelina? She is supporting people in need. What complainers do? — DAVID RAMIREZ (@david_e_ramirez) 18 de marzo de 2017

