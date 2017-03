Londres para amantes de la música

Hay muchas formas de descubrir la polifacética ciudad de Londres, un lugar cargado de historia en todos sus rincones y marcado por llamativos contrastes, como el que protagonizan los famosos mercadillos de Camdem o Portobello, que rivalizan con las tiendas más exclusivas del Soho. Una ciudad llena de arte en todas sus formas —desde antigüedades del British Museum hasta la TATE Modern Gallery—, con grandes restaurantes y una de las más vibrantes vidas nocturnas de Europa.

Pero no podemos olvidar que Londres también ha sido y es una de las grandes capitales mundiales de la música. Sus calles empedradas han visto nacer y alcanzar el Olimpo a miles de bandas como Los Beatles, Los Rolling Stones, Pink Floyd o Led Zeppelin y grandes estrellas como Elton John o Sting. También han sido testigos del surgimiento del britpop con Oasis, Blur, Suede, Elastica o Pulp, y han conocido a leyendas tristemente desaparecidas como David Bowie, George Michael o Amy Winehouse.

Tantas son las historias relacionadas con el mundo de la música que en webs como TripAdvisor proliferan los tours y excursiones temáticas por Londres. Desde 40 euros puedes descubrir una nueva faceta de la capital británica, yendo tras los pasos de tus músicos preferidos del rock o del punk o con tours temáticos en torno a bandas concretas y para todos los gustos, como Los Beatles o Pink Floyd.

SÓLO PARA BEATLEMANÍACOS

Aunque es de sobra conocido que la banda es originaria de Liverpool, fue en Londres donde vivió la mayor parte de su carrera musical y grabó sus discos más emblemáticos. Ningún melómano puede volver de Londres sin haberse fotografiado en la mítica Abbey Road, donde se encontraban los estudios de grabación y que sirvió de escenario para la famosa portada del duodécimo LP de la banda.

La siguiente parada podría ser la visita al apartamento que los cuatro compartieron en sus comienzos, en la cuarta planta de un edificio de Green Street en Mayfair, o el ático de la casa georgiana en Wimpole Street, Marylebone, donde Paul McCartney compuso Yesterday.

Actualmente, y desde hace 40 años, el cantante reside en el exclusivo barrio de St. Johns Wood. Su oficina también se puede divisar desde la pequeña Soho Square: recoge las obras de arte que McCartney ha coleccionado a lo largo de su vida y en la última planta, si se visita de noche y las cortinas están abiertas, se puede ver ver la pared cubierta de discos de oro y platino logrados por la banda.

Los auténticos fans también pueden hacer una escapada rápida a Liverpool, a tan solo dos horas en tren, para ver dónde empezó todo. En el museo Beatles Story, Penny Lane o la sala de conciertos The Cavern, se puede adquirir un tour que incluye viaje, comidas y guía especializado desde Londres por 165 euros.

EL NACIMIENTO DE LAS LEYENDAS DEL ROCK

Sin duda, Abbey Road Studios es unos de los lugares de grabación más conocidos del mundo, pero Londres cuenta con un sinfín de ellos: Britannia Row Studios en Fulham, construidos originalmente por Pink Floyd y elegidos por artistas como The Cult, Joy Division, Pulp o Manic Street Preachers; Olympic Studios, donde se realizó la primera grabación en estudio de Jimmy Page y músicos de la talla de Jimi Hendrix, Rolling Stones, Marianne Faithful, Pink Floyd o BB King.

Otras visitas ineludibles para el amante del rock son los Morgan Sound Studios, hoy conocidos con el nombre Power Plant Studios, donde han grabado Supertramp, Pink Floyd, Black Sabbath o The Kinks, con su famoso tema Lola, y Trident Studios (David Bowie, Lou Reed o Rod Stewart) en Soho.

Muchos no lo saben, pero la famosa escena de Jimi Hendrix prendiendo fuego a su guitarra en el Festival de Monterrey no fue su primera vez. De hecho, fue en su concierto en el London Astoria (ahora demolido y pendiente de reconstrucción) en Charing Cross donde nació la idea. Este emblemático teatro acogió también artistas de la talla de Deep Purple, Twisted Sister, Metallica, Nirvana, Smashing Pumpkins o The Cranberries. Lamentablemente, no es el único pedazo de historia musical en peligro de extinción: a sólo unos metros de la estación de Tottenham Court Road se lucha por salvar la calle Denmark, antes conocida como Tin Pan Alley, hogar de la industria musical durante más de 100 años y donde están desapareciendo muchos referentes estudios de grabación y salas de conciertos, como el 21Club. En esta calle grabaron los Rolling Stones su primer álbum y hoy es la única calle de Inglaterra (y posiblemente del mundo) que solamente alberga tiendas de instrumentos musicales.

Pero no todas las antiguas salas de conciertos se han demolido o están en proceso de reconstrucción. Alexandra Palace, donde se celebró el festival 14 Hour Technicolor Dream, sigue a pleno rendimiento y es una de los lugares más visitados por los amantes de la música. También sigue en activo el pub Jazz After Dark, frecuentado por Amy Winehouse, o The Hawyley Arms, donde empezó su carrera musical.

RECREANDO GRANDES PORTADAS DE DISCOS

Londres ha servido también de telón de fondo de algunas de las portadas más ilustres. Quien quiera recrear alguna para su colección de fotos particular, puede coger la cámara y llevarla de paseo por el Soho, donde sacarse una foto de 34 Berwick Street (justo fuera de Sister Ray Studios), portada de (What's the Story) Morning Glory? de Oasis; así como por Regent's Park, donde Carly Simon posó para su álbum Anticipation en las puertas de Queen Mary's Garden; por Battersea Power Station, retratado por Pink Floyd para Animals, y por la escalera Stables del mercado de Camden ilustrada en el primer álbum de The Clash.

Pero uno de los lugares más emblemáticos es 23 Heddon Street, un callejón al oeste de Carnaby Street donde nació el alter ego de David Bowie, Ziggy Stardust, y que tras la muerte del cantante se ha convertido en un lugar de peregrinación: una placa conmemorativa y miles de flores y regalos recuerdan al música. Sus fans tampoco se pueden perder el mural de James Cochran ubicado en un lateral del centro comercial Morleys en Brixton.

Otra de las visitas más emotivas para fans de Queen y del desaparecido Freddy Mercury es la que fue su casa en Logan Place, Garden Lodge, donde el artista falleció en 1992 y en la que aún vive Mary Austin, su gran amor. La fachada se identifica fácilmente por las flores, cartas, velas y pintadas.

PARA CODEARSE CON LAS ESTRELLAS

Como toda gran ciudad, Londres cuenta con magníficos hoteles, elegidos por las celebrities en sus visitas a la capital. Lugares como The Portobello (Tina Turner quedó tan prendada que compró la casa de al lado, Siouxsie and the Banshees eran regulares del bar y Damon Albarn trabajó allí de camarero) o Sanctum Soho, el primer hotel boutique del rock, donde Kirk Hammett de Metallica compuso Enter Sandman a las tres de la mañana tras destrozar su habitación, y en el que incluso se puede alquilar una guitarra en la recepción, son bastante asequibles, con precios en torno a los 150 euros.

Otros hoteles, como The Lanesborough, frecuentado por Madonna o Kanye West; The Sanderson, popular por sus after-party, diseñado por Philippe Starck y visitado por estrellas como Mariah Carey; o The Savoy Hotel en Westminster (que ha alojado a celebridades como Bob Dylan, Los Beatles, Elton John, U2, Led Zeppelin, Jimi Hendrix o The Who), suben hasta unos 450€ por noche.

Para no dejarse el presupuesto en alojamiento, se puede probar y visitar algunos de los restaurantes o bares más famosos frecuentados por estrellas de la música: en el asequible Sticky Fingers de Bill Wyman se puede ver toda clase de recuerdos de los Rolling Stones. Para toparse con Mick Jagger, la clave está en visitar el Café de Paris, habitual también de Ronan Keating o Robbie Williams. Mientras, en el restaurante 34 Mayfair es fácil coincidir con Katy Perry, Ellie Goulding o Cindy Lauper. Y no hay que olvidar el emblemático Nobu, propiedad de Robert De Niro, donde es habitual ver a Rita Ora y Calvin Harris, The Jonas Brothers, Cheryl Cole, Will Smith, Drake o Seal, entre otros actores, deportistas o políticos de renombre.