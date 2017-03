Por qué es importante saber (un poco) de protocolo

¿Es correcto apoyar los antebrazos en la mesa durante una comida? ¿Qué detalle es más apropiado llevar cuando alguien te invita a su casa? ¿Qué alimentos es mejor comer con las manos y cuáles con los cubiertos? El protocolo no es una cuestión sólo de grandes eventos y celebraciones; en el día a día se dan situaciones es las que las buenas maneras marcan qué comportamientos son los más adecuados y no conocerlos pueden desembocar en una situación incómoda —como poco—, si no en una metedura de pata.

Con el objetivo de recopilarlos y acercarlos de manera sencilla tanto a adultos como a niños Concha Blanco y María Canosa —que son madre e hija— han escrito juntas ¿Será correcto? La guía de protocolo más divertida y sencilla para mayores y pequeños (Hércules de Ediciones), un manual ilustrado en el que resuelven las dudas más habituales.

Concha Blanco, profesora jubilada, vio la necesidad de divulgar y recordar los buenos modales después de dar clase durante más de una década a alumnos de primer ciclo de la ESO. "En las tutorías se me ocurrió soltar alguna norma de protocolo. Me di cuenta de que no sólo les llamaba la atención, sino que tenían interés en conocer más", señala por teléfono a El Huffington Post. "Se me ocurrió que cuando tuviese tiempo pensaría en hacer algo sobre esto", recuerda.

"Mi hija me aportaba material y su punto de vista, lo que resultó muy enriquecedor. Le propuse que lo escribiéramos las dos juntas. Ella es ingeniera de Caminos pero también escribe; tiene 30 libros publicados", añade. Como señala su hija, María Canosa, pensaron enfocarlo "desde la empatía": "Se trata de ponernos en el lugar del otro. Tratarlo tan bien como quieres que hagan contigo".

Canosa entiende el protocolo como una manera de articular la convivencia. "Hay gente que lo piensa como algo estricto, pero sirve para vivir todos en armonía", recalca. Para su madre aporta además seguridad porque permite saber cómo comportarse en cada situación.

Concha Blanco apunta que en la sociedad actual apenas hay tiempo para comer en familia e inculcar de esta manera a las nuevas generaciones cómo se cogen correctamente los cubiertos y otra serie de normas. Su hija, María Canosa, destaca también la importancia del tiempo: "Me llama la atención la poca importancia que la gente le da: no hay ni que hacer esperar ni esperar nosotros. La puntualidad no se tiene interiorizada y es un símbolo de respeto".

Canosa destaca otro valor que debería primar: la moderación. "Por ejemplo, a la hora de ir elegantes a un acto no debemos perder nuestra personalidad. En vez de ponerse un tocado y no saber cómo llevarlo es mejor ir de manera más sencilla pero seguir siendo uno mismo", puntualiza.

Para Blanco, la regla de oro se puede encontrar en algunos libros sobre protocolo a modo de fórmula matemática: "Saber ser + saber estar + saber funcionar = saber".

Cinco normas incluidas en su libro que te serán útiles en más de una ocasión:

Cómo usar los cubiertos: