Rubalcaba: "ETA llega cinco años tarde, está fuera del mundo"

El ex ministro del Interior y ex líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha valorado el anuncio de ETA de entregar las armas el próximo 8 de abril con enorme contundencia. Los terroristas, dice, "están fuera del mundo", tras haber sido derrotados por la sociedad, la justicia y los cuerpos de seguridad del Estado, así que su disposición de desarmarse no es sino un paso que llega "tarde".

"Esta vez va en serio", ha valorado sobre el proceso en una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER. El exministro ha lamentado que ETA haya retrasado más de cinco años el proceso de desarme: "Llegan cinco años tarde, están fuera del mundo porque deberían haber dicho hace cinco años: 'Estamos derrotados, no volveremos a matar ni a extorsionar y aquí están las armas". Pero, pese a todo, añade que "que llegue tarde, no quiere decir que sea una mala noticia".

INFORMACIÓN DETALLADA

Rubalcaba cree que la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen una idea bastante aproximada del arsenal que le queda a ETA, por lo que "podrán decir si lo han entregado todo o si quedan cosas". Eso sí, ya avanza que "probablemente hay zulos que ni los actuales dirigentes de la banda saben dónde están". En cuanto a las armas, sostiene que básicamente ETA tiene material para fabricar explosivos y algunas pistolas, nada más.

Aunque no lo ha dicho explícitamente, Rubalcaba ha dado a entender que es partidario de gestos del Gobierno central en política penitenciaria, con el fin de acelerar el fin de la banda etarra. "Si se puede hacer algo en el marco de la ley, admitiendo que les hemos derrotado, yo lo haría. Y la política penitencia admite muchísimas modulaciones", ha dicho recordando que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó la vía Nanclares.

REPROCHE A PUIGDEMONT

Rubalcaba también ha abordado una de las noticias del día, el artículo publicado en El País por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras pidiendo diálogo al Gobierno para acordar la convocatoria de una consulta sobre la independencia de Cataluña. El socialista sostiene que "es al menos peculiar que se pida diálogo cuando se incumple la ley".

Además, ha recordado la propuesta socialista de reformar la Constitución "para reconocer las singularidades de Cataluña, que las tiene y las tiene mal reconocidas y luego votemos" esos cambios en la Constitución y que los catalanes voten un nuevo Estatut.