El tuit políglota de Begoña Villacís que se le vuelve (muy) en contra

"No exite (sic) en inglés o francés un equivalente a "más vale lo malo conocido" España no avanzará acomodada en el malo conocido". Así de tajante se ha mostrado en Twitter Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, en una muestra de poliglotía que le ha salido un tanto rana.

Tal y como ha reparado el usuario de Twitter @alejandrosanmo, los tuiteros han tardado un suspiro en responder a Villacís y en matizarle que, pese a lo tajante de su afirmación, sí existen expresiones tanto en inglés como en francés equivalentes a la expresión "más vale lo malo conocido"

Cuando te quieres tirar un pegote fardando de idiomas pensando que nadie te puede corregir. pic.twitter.com/NsoONLTUTV — A Sánchez Moreno (@alejandrosanmo) 20 de marzo de 2017

El primero en corregir a Villacís ha sido el tuitero @ placidovg, quien ha concretado que el equivalente en inglés a "más vale lo malo conocido" podría ser "better the devil you know than the devil you don´t".

No exite en inglés o francés un equivalente a "más vale lo malo conocido"

España no avanzará acomodada en el malo conocido#LiberalesDeCádiz pic.twitter.com/avMP1z1Ceg — Begoña Villacís (@begonavillacis) 19 de marzo de 2017

Con la misma premura, pero en francés, ha respondido la usuaria de Twitter @Piamonte, quien ha matizado a Villacís que en francés el equivalente es "Mieux vaunt un mal connu qu´un bonheur incertain".

Tanto @ placidovg como @Piamonte han aprovechado la corrección para soltar sendos 'zascas' a Villacís.