Antes de convertirse en Quien Tu Sabes, incluso antes de adoptar el nombre de Voldemort, el villano de Harry Potter era un estudiante huérfano llamado Tom Ryddle que ya tenía mala reputación.

Un niño de entonces 9 años fue el encargado de encarnarlo en la gran pantalla en la adaptación al cine de Harry Potter y el misterio del príncipe (2009), justo en el momento en que recibe la carta de Hogwarts.

Han pasado ocho años, pero es tiempo suficiente para que un niño dé un cambio radical. Así está ahora el pequeño Lord Voldemort, el mago tenebroso más poderoso de todos los tiempos, según revela Heatworld.

Hero Fiennes-Tiffin, hijo de directores de cine, no tenía casi experiencia como actor —sólo había hecho una película, el año anterior— pero obtuvo el papel porque los responsables de cásting se quedaban sin ideas y su tío le propuso como candidato para el papel.

Su tío, Ralph Fiennes, el actor que ha encarnado a Voldemort en todas las entregas de la saga.

David Yates, director de las entregas 5, 6, 7 y 8 de Harry Potter, ha asegurado que no consiguió el papel por su parentesco —aunque admite que el parecido físico selló la decisión— sino porque Fiennes-Tiffin fue capaz de hallar el "espacio de oscuridad" necesario para el papel.

Yates lo describe como un actor "muy centrado y disciplinado" que "consiguió transmitir los recovecos y la oscuridad interior" del personaje gracias a su "maravillosa naturaleza atormentada, que parecía dar vida a Tom Ryddle ante nuestros ojos".

Las fotos de Fiennes-Tiffin, ahora de 19 años, pertenecen a la agencia de modelos que le representa, Storm Models. El cambio físico recuerda al que dio otro actor de la saga mágica, Matthew Lewis (Neville Longbottom), que sorprendió incluso a la misma J.K. Rowling, autora de los libros originales.

El joven continúa tuiteando en su cuenta oficial sobre el universo Harry Potter y ha desarrollado poco su carrera como actor. En la web de cine imdb, figura que está rodando la película The Man in the Box; además, tuvo un papel en la desconocida cinta Private Peaceful (2012), en la que coincidió con el actor que interpretó al tío Vernon, el fallecido Richard Griffiths.

No es el único Voldemort con parientes famosos. Harry Potter y el príncipe mestizo narra la historia del personaje en flashbacks, por lo que aparece con distintas edades. Como adolescente fue encarnado por Frank Dillane, hijo de Stephen Dillane, el actor que dio vida a Stannis Baratheon en Juego de Tronos.