Luis Fraga rebautiza los 'papeles de Bárcenas' como los 'papeles de Génova'

El exsenador del PP Luis Fraga, sobrino de Manuel Fraga, se ha referido este martes a los "papeles de Bárcenas" como "los papeles de Génova" y ha señalado ante el tribunal que en esos papeles aparecen los 9.000 euros de la caja B del PP que recibió para sufragar los gastos de las campañas de 2004 y 2008 en sus candidaturas al Senado por Guadalajara y Cuenca.

Fraga se ha pronunciado así ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los 37 acusados por su presunta participación en la primera época de actividades de la trama Gürtel (1999-2005). A preguntas de la fiscal Concepción Sabadell, que le ha preguntado si ha recibido "retribuciones del PP sin declarar". "Eso ha salido en los llamados papeles de Génova", ha dicho Fraga, en referencia a los conocidos papeles de Bárcenas relativos a la caja B del partido, pieza recientemente reabierta por el juez instructor José de la Mata.

El exsenador, que ya reconoció estos pagos durante la instrucción de la causa ante el juez Pablo Ruz, ha explicado que pidió "directamente" a Luis Bárcenas, como gerente del partido, 3.000 euros y cuatro años después otros 6.000. Bárcenas le avisó de que estas donaciones tenían que ser autorizadas por el entonces tesorero popular Álvaro Lapuerta.

En este sentido, ha agregado que él no firmó ningún recibí, ni llevó la contabilidad de lo que pedía a la tesorería del partido -"probablemente me gasté más", ha enfatizado-. Ha precisado que entregó este dinero a las sedes provinciales para sufragar los gastos de las campañas, pero que tanto Bárcenas como Lapuerta tomaron apuntes de lo entregado.

Además, ha afirmado que después de dejar el PP antes del congreso del partido en Valencia celebrado en 2008 estuvo dos años más cobrando de la formación política para que la "transición no fuera muy brusca".

"A LAS DURAS Y A LAS MADURAS" CON BÁRCENAS

Por otro lado, Luis Fraga ha constatado que desde 1983 ha hecho diversos negocios con su "mejor amigo" -con el que ha asegurado que "está a las duras y a las maduras"- hasta que en 1989 fue elegido senador y decidió ser como un "monje" y "dejar todos sus negocios". No obstante, según ha dicho, Bárcenas continuó con algunos de ellos porque "hacía negocios de todo tipo, él no puede vivir sin hacer negocios".

Fraga, que ha comenzado su declaración diciendo que iba a "contribuir al máximo para esclarecer los hechos", ha precisado que cuando abrió su primera cuenta en Suiza, el extesorero popular aún no tenía ningún depósito en el país helvético, pero que después abrieron una juntos en una de las entidades bancarias. Asimismo, ha afirmado que Bárcenas tuvo poderes en sus cuentas y dio instrucciones durante el tiempo que él se "desentiende" porque ya se "dedicaba a la política".

Preguntado por transferencias desde su cuenta a la de Bárcenas a nombre de la Fundación Sinequanon, Fraga ha apostillado que corresponde a un préstamo que le hizo el extesorero en el año 1995 de una cantidad "importante" que se fue "engrosando" en los años siguientes. Esta cantidad -que Luis Bárcenas apuntó en "un papel"- de "entre unos 15 y 20 millones de pesetas" fue devolviéndola con unos "intereses muy por debajo del precio de mercado" a partir de 2006 gracias a que comenzó a vender acciones en bolsa.

"EL MUNDO HA CAMBIADO"

Posteriormente, ha apuntado que este préstamo iba dirigido a la compra de una vivienda y que hizo los pagos en efectivo porque era "la costumbre" que había en las "compra-ventas en el siglo pasado". "Hoy el mundo ha cambiado, es un mundo distinto", ha agregado.

Sobre sus ingresos en el extranjero, Fraga ha aseverado que no los declaró ni en el Senado, ni en la Hacienda española hasta 2012 porque no lo "veía necesario" ni tenía "obligación" de hacerlo. Es más, ha afirmado que sólo informó a un gestor de uno de los bancos suizos de su condición de senador y ha restado importancia no haber informado de su posición política: "Como si digo que soy médico", ha ironizado.

En la sesión de este martes -la quincuagésima cuarta desde que empezó el juicio el pasado 4 de octubre-- también han comparecido la empleada y directora de la sucursal de Caja Madrid y la directora de zona de la entidad bancaria en el momento que el matrimonio Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias ingresaron 500.000 euros en la cuenta de ésta procedente supuestamente de la venta de obras de arte. Las dos primeras han afirmado que estas operaciones no eran "sospechosas", pese a que Iglesias fuese ama de casa.

SEPÚLVEDA SOLICITA EL CAMBIO DE ABOGADO

Por su parte, el que fuera marido de la exministra de Sanidad Ana Mato y exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) ha trasladado un escrito al tribunal presidido por el magistrado Ángel Hurtado manifestando que desea el cambio de abogado porque ha perdido la confianza en él. Pese a que la Fiscalía y las acusaciones se han opuesto a esta petición, al entender que su intención es entorpecer y suspender la prueba testifical que le afecta y que comienza este miércoles.

La abogada del exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno, Helena Echeverri, ha recordado que en este juicio existen precedentes ya que tanto el considerado cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, y el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega anunciaron el cambio de abogado ya comenzada la vista oral.

Ante estas manifestaciones, el tribunal ha decidido que la prueba se va a celebrar igualmente, ya sea con el letrado que hasta ahora ha llevado su defensa, Alberto García Muñoz --que se ha ofrecido continuar con su labor hasta que nombre a otro abogado para no crearle indefensión--, o con uno nuevo y, por ello, ha dado a Sepúlveda 24 horas para que nombre a otro defensor o se le designará uno de oficio.

"LOS REYES SON LOS PADRES"

El PSOE ha destacado que el testimonio de Luis Fraga viene a confirmar que el PP ha tenido una caja B y que los denominados "papeles de Bárcenas" no eran del extesorero del partido, sino "del PP".

Así lo ha señalado el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Antonio Hernando, en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha hecho hincapié en que, precisamente por declaraciones como las de Fraga, la Cámara tiene que investigar la presunta financiación ilegal de los populares.

Según el portavoz socialista, lo que ha dicho Fraga es que "los papeles no eran de Bárcenas, sino del PP y que la 'caja B' no era de Bárcenas, sino del PP". "Ha dicho que los Reyes son los padres, nada que no supiéramos", ha apostillado Antonio Hernando.