Polémica por las axilas de Gal Gadot en 'Wonder Woman'

El estreno de la película Wonder Woman está previsto para el 2 de junio, pero meses antes ya está dando que hablar. Y no precisamente para bien.

El 11 de marzo se publicó un tráiler de la cinta y en las redes sociales no pasó desapercibido un detalle: las axilas de la protagonista, interpretada por la actriz Gal Gadot, aparecen perfectamente depiladas.

Algo difícilmente comprensible para muchos, dado que se trata de una mujer que se ha criado en una isla, l ejos de todos los dictados de belleza femenina de nuestra sociedad. Wonder Woman no tendría, por tanto, razón para depilarse.

Otros van incluso más allá y consideran que hasta la forma de eliminar el pelo de las axilas ha sido una chapuza.

El pasaje en cuestión se puede ver en el minuto uno y 45 segundos de este vídeo.

Sin embargo, la periodista Katherine Timpf ha publicado un artículo en National Review en el que recuerda que no debería haber debate porque la Wonder Woman de los cómics siempre tuvo, desde 1941, las axilas depiladas. "Si no te gusta, invéntate tu propia heroína que no se afeite", remata.

Leaked screenshot reveals what Wonder Woman's armpits looked like before they were digitally altered by the patriarchy. pic.twitter.com/V4nZ07heaj — マイル (@martian_munk) 18 de marzo de 2017

¿En serio se está montando un debaje/queja sobre las axilas de Wonder Woman? Se os va, se os va mucho. — Eme C (@ementropy) 21 de marzo de 2017

He visto polémicas absurdas entre el fandom. Lo de las axilas no peludas de Wonder Woman es complicado de superar. — InSitgesWeTrust (@InSitgesWeTrust) 21 de marzo de 2017

Las axilas de Wonder Woman, la orientación sexual de la Power Ranger Amarilla, la primera temporada de Iron Fist. No sois pesados apenas... pic.twitter.com/AaZgk74u3x — Grandío (@habitaciondcine) 21 de marzo de 2017

La polémica del día: "Wonder Woman sale con las axilas depiladas". Sí, es cierto, tenemos que empezar a prohibir usar Internet a la genteXD. pic.twitter.com/huyf1Qgorb — NailsMalenko (@NailsMalenko) 20 de marzo de 2017