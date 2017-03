Aluvión de críticas en Twitter a Jordi Cruz por sorprenderse de que las tapas en los bares son gratis

El cocinero Jordi Cruz, conocido por ser jurado del programa de TVE MasterChef, visitó este miércoles El Hormiguero, de Antena 3, para presentar su libro Tapas con rock'n'roll. Durante su participación en el espacio, el chef fue objetivo de numerosas críticas en las redes sociales al mostrar su sorpresa por que los bares den tapas gratis.

Esta fue la conversación con Pablo Motos que le ha costado tantas críticas, y que puedes ver pinchando en este enlace, en el minuto 8 y 36 segundos.

Pablo Motos: ¿Tú eres partidario de la tapa gratis con la caña? Te tomas una caña en Madrid y te ponen una tapa que está cojunuda.

Jordi Cruz: ¿Tapa gratis?

Pablo Motos: Tapa gratis, sí, sí. Y, en Granada, con la tapa que ponen con la caña comen tres.

Jordi Cruz: ¿Sí? Pero eso es una comida gratis.

Pablo Motos: Y luego ya está Barcelona...

En ese momento, todos se rieron. Pero la polémica conversación sólo había comenzado:

Pablo Motos: Veo que a ti lo de la tapa gratis...

Jordi Cruz: No me suena. No conozco. Me gusta saber que se hace eso. ¿Sí? ¿Y están abiertos los locales?

Pablo Motos: Hombre por supuesto. No estás tú de acuerdo con la tapa gratis.

Jordi Cruz: No lo entiendo. Me parece bien. Puedes darle unas aceitunitas. Pero...

Pablo Motos: ¿Unas aceitunas? Tío, estírate un poquito.

Jordi Cruz: Ahora verás tú. Ahora Jordi será agarrado, lerdo. En mi casa no.

Estas son algunas de las críticas que ha recibido Jordi Cruz en Twitter:

A Jordi Cruz no le gustan las tapas gratis. 😒

Pues a nosotros sí.#jordicruzeh — Nos Ponemos Finos (@nosponemosfinos) 21 de marzo de 2017

Que Jordi Cruz no sabe lo de las tapas gratis? En que país vive este? #jordicruzEH — celia_elsofablanco (@elsofablanco) 21 de marzo de 2017

Jordi vente pa Linares y sabras lo que son las tapas gratis! 😉👅😍 @JordiCruzMas — Lidia♥ (@JordiCruzM_Fans) 21 de marzo de 2017

Jordi Cruz @MasterChef_es se pega un largo al decir que no conoce bares con tapas gratis. poco viajado o ignorancia y saca un libro de tapas — Juan Mari Gastaca (@jmgastaca) 21 de marzo de 2017

#JordiCruzEH @JordiCruzMas y el gran chef no conoce que en España se dan buenas tapas gratis? Granada, Leon, Almería, Lugo, Jaen...ayyyy! — Antonio SM (@tigresyleones70) 21 de marzo de 2017

#JordiCruzEH no me creo que un cocinero como tú no sepa que en España se dan tapas gratis , igual tiene que viajar más por su país — noemi (@noemifuente) 21 de marzo de 2017

Hola @JordiCruzMas hemos visto en #JordiCruzEH que no sabes lo que son tapas gratis de #Granada te invitamos cuando quieras a comprobarlo pic.twitter.com/9PfwmTNvwM — Bar Ocaña (@Bar_Oca2) 21 de marzo de 2017

Desde que dijo que no conoce las tapas gratis ya podía dar por muerta la entrevista #JordiCruzEH pic.twitter.com/4UsDVYHiFN — Guillermo Eugenio (@GuillermoEugen) 21 de marzo de 2017

#JordiCruzEH vivan las tapas gratis en toda España en León a cualquier hora y con cualquier consumición tapa gratis , con el café tambien — noemi (@noemifuente) 21 de marzo de 2017

#JordiCruzEH con un libro sobre tapas y no sabes que las ponen gratis con la bebida en muchos sitios de España? no sabes lo que es una tapa. — juan luis (@jlsantosm) 21 de marzo de 2017

Se pregunta #JordiCruzEH que si en Graná ponen tapas gratis, como se mantienen los bares abiertos... Date una vuelta por la Chana aeeehh!!! — Antonio Quesada (@AQuesada83) 21 de marzo de 2017

A ver @JordiCruzMas que las #Tapas son gratis, si cobráis es otra cosa#JordiCruzEH

Y en Graná son gratis están buenas y los locales a tope — Niko Fire (@Nikofire) 21 de marzo de 2017

