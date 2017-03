El Parlament aprobó este miércoles unos Presupuestos para 2017 que contemplan los gastos del referéndum de independencia en Cataluña, previsto para septiembre de este año. Con los 62 votos de Junts pel Sí y los diez de la CUP han bastado para validar la disposición adicional 31, que aprueba incorporar los gastos relativos a la consulta en los Presupuestos de la Generalitat de 2017, que previsiblemente serán aprobados esta tarde con los votos a favor de los partidos independentistas.

La disposición ha provocado una bronca en el Parlament, después de que sus dos principales letrados, el general y el mayor, hayan advertido de que la disposición contraviene un auto del Tribunal Constitucional, y su aprobación podría "derivar en responsabilidades". La oposición, a excepción de la CUP, han intentado al hilo intentar detener la votación.

PSC y Ciudadanos han demandado una reunión de la Mesa de la Cámara, pero la presidenta Carme Forcadell la ha denegado. Después han intentado que se convocara una reunión de la Junta de Portavoces y, en ese caso, que la presidenta también lo ha denegado.

Desde JxSí, Jordi Turull ha anunciado que su grupo votaría a favor de las enmiendas de CSQEP y de la CUP, y consideró que la nota de los letrados no aporta ninguna novedad ya que estos últimos ya habían hecho un informe jurídico anteriormente, además de subrayar que "esto es un Parlamento, no es una sala de vistas, aunque algunos quisieran transformarlo en esto", informa Efe.

El portavoz parlamentario de Catalunya Sí que es pot, Joan Coscubiela, ha considerado que la Mesa debería tener "bien presente" el contenido del escrito de los letrados de la cámara y, en este contexto, le ha dicho a Carmen Forcadell: " La preferimos de presidenta y no de mártir ".

Coscubiela ha advertido que si no se respetan las instituciones catalanas, como la resolución del Consejo de Garantías Estatutarias, "no podemos creer que nadie nos respetará a nosotros".

La diputada de la CUP Anna Gabriel ha "agradecido" la nota de los letrados "pero entendemos que no añade nada nuevo a lo que ya sabíamos", y "no es que no ignoramos" las advertencias del TC "sino que en somos perfectamente conocedores, y las asumimos, porque sabemos que el proceso contraviene los límites que fija el TC", ha dicho.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa - partido que ya ha registrado la solicitud de convocatoria de la Mesa- ha alertado de que el órgano máximo de la cámara y el propio Gobierno pueden estar contraviniendo la "prohibición expresa" del Constitucional con la votación de estas enmiendas, y ha criticado que Juntos por Sí "cargue" contra los letrados del Parlamento.

Desde el PSC, Miquel Iceta, por su parte, ha defendido el "criterio" del Consejo de Garantías Estatutarias, por lo que formación "irá hasta el final para asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones y, en ningún caso, poner en riesgo la garantía de la democracia ".