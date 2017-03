Críticas a Donald Trump Jr. por su mensaje tras el atentado de Londres

Las reglas de la prudencia dictan que, tras un atentado terrorista, lo que toca es mostrar pesar por lo ocurrido y enviar condolencias a las víctimas. Pero el apellido Trump no casa muy bien con la prudencia, y por eso el hijo del presidente de Estados Unidos se ha hecho merecedor de muchas críticas en redes sociales por su comentario posterior al ataque que ha causado cuatro muertos y veinte heridos en Londres.

Donald Trump Jr. ha encontrado una entrevista que el diario The Independent realizó hace seis meses a Sadiq Khan, el alcalde de Londres. El hijo de Trump ha tratado de hacer pasar por actuales los comentarios que el alcalde hizo entonces sobre la evidencia de que "los ataques terroristas forman parte de lo que implica vivir en una gran ciudad".

You have to be kidding me?!: Terror attacks are part of living in big city, says London Mayor Sadiq Khan https://t.co/uSm2pwRTjO — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) 22 de marzo de 2017

Con su comentario, que podría traducirse como "¡¿Estás de coña?!", Trump Jr. también ha tratado de manipular lo que dijo Khan en su momento, ya que lo que hizo en realidad el alcalde fue pedir a los londinenses que permanecieses vigilantes de los riesgos y que, juntos, hiciesen un esfuerzo por ser más fuertes frente al terrorismo.

La maniobra de Trump Jr., en plena operación antiterrorista en Londres, no ha pasado desapercibida y le ha hecho merecedor de fuertes críticas. Entre ellas esta, la más contundente:

@DonaldJTrumpJr Go fuck yourself. As a Londoner who lived through the IRA, anti gay nail bombings and 7/7, this is not the time to be cock. — Tom Coates (@tomcoates) 22 de marzo de 2017

¡Que te den! Como londinense que ha pasado por el IRA, los atentados anti-gay y el 7 de julio, no es el momento para ser un capullo.

@DonaldJTrumpJr Khan is right. These things happen. We fight against them. But we don't wildly over-react or let them change our way of life — Tom Coates (@tomcoates) 22 de marzo de 2017

Khan está en lo cierto. Estas cosas pasan. Luchamos contra ellas. Pero no sobre-reaccionamos o les dejamos cambiar nuestra manera de vivir.

@DonaldJTrumpJr And we absolutely don't choose to scapegoat whole communities to make ourselves feel better. Now shut the hell up. — Tom Coates (@tomcoates) 22 de marzo de 2017

Y, por supuesto, no elegimos acosar a comunidades enteras sólo para sentirnos mejor. Así que cállate.