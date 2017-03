Esta joven imitó a Amaia Montero en un 'talent show' y eligió una canción de Leire Martínez

Leire Martínez, la concursante de 'Yo me llamo' y Amaia Montero.

Yo me llamo es un talent show de la televisión paraguaya muy similar al recientemente estrenado Tu cara no me suena todavía, de Antena 3. Concursantes anónimos acuden al programa de Telefuturo para imitar la voz de sus artistas favoritos.

En su última emisión una de las participantes interpretó Jueves de La Oreja de Van Gogh. Hasta ahí todo iba bien, el problema es que la concursante se presentó como Amaia Montero, vocalista de la primera etapa del grupo que abandonó la banda en 2007, e interpretó la canción con su misma voz nasal. Sin embargo, la realidad era otra: la canción es de 2008, de la segunda etapa, de Leire Martínez.

Los fans de Amaia Montero saltaron rápidamente a criticar la desinformación de la organización del programa y las publicaciones de la actuación en Facebook se han ido llenando de comentarios desde este martes. "GRANDISIMA EQUIVOCACIÓN por parte de la producción!! Esta canción pertenece a Leire Martinez la nueva vocalista de La Oreja de Van Gogh y el original que pusieron al aire era la voz de Leire no de Amaia Montero. Amaia no interpreta esta canción!!", escribe indignda Lore Servin. "Ni el jurado se informó sobre esto, jamás cantó esta música Amaia Montero", añade Myriam Riquelme.

También el club oficial de la cantante se indignó con la selección de la canción y publicó este tuit poco después de ver la actuación.

Que digo yo...si imita a @AmaiaMontero podiais documentaros un poquito y que la cancion sea suya no?? https://t.co/8W2Uzwp4sq — AMonteroCFansOficial (@AMonterofanclub) 21 de marzo de 2017

En este vídeo puedes ver cómo suena la canción en la voz de Leire Martínez. Poco parecido con la voz de Amaia Montero y poco parecido también con la imitadora de Yo me llamo.