Al salir de ver El Bar, te das cuenta de que has gritado, sudado, reído y sufrido con los personajes que Álex de la Iglesia acorrala no solamente dentro de un espacio mínimo, sino también —y tal vez esto sea lo peor— en la más oscura de las incertidumbres de lo que ocurre en el exterior.

Mario Casas (A Coruña, 1986) es uno de esos que entran en el bar de Álex. En esta comedia negra de sabor amarguísimo interpreta a Nacho, un (casi irreconocible) hipster metido de cabeza en su móvil megainteligente, que en el transcurrir de los trepidantes 102 minutos de película le tiene reservado al público un par de sorpresas.

Hablamos con él sobre la vida y sobre su nuevo trabajo. Tenemos poco tiempo, pero Mario no pierde ni los nervios, ni la sonrisa.

En cada colaboración con Álex de la Iglesia das muestras de tus grandes dotes para la comedia.

[Sonríe] Es cierto que me cambió mucho el trabajo que he realizado con Álex, ya desde nuestra primera colaboración en Las brujas de Zugarramurdi (2013). La gente no conocía mi faceta cómica, me situaban solamente en [la serie] El Barco (2011- 2013), en Tres metros sobre el cielo [dirigida por Fernando González Molina, 2010], y poco más. Construir otro tipo de personajes me da la oportunidad de jugar mucho, de ofrecer otras cosas diferentes

¿Cuáles fueron los retos en el rodaje de esta película?

El Bar ha sido al final como una familia, porque era una película en la que sí o sí teníamos que trabajar todos los actores juntos, y eso ha aunado al equipo técnico y al director en un espacio muy cerrado. En estas condiciones, muchas veces como actor no puedes trabajar lo suficiente para adentro, más para uno mismo. Además de que teníamos que estar todos muy juntos, el ritmo de la película era muy técnico.

En El Bar se narra una situación extrema, ¿te sorprendió que de los personajes surgiera lo más ruin de la naturaleza humana?

Creo que en la sociedad somos bastante hipócritas. Al final no creo que en situaciones extremas nos convirtamos en malos, o que salga lo peor de ti, sino que más bien mostramos lo que somos realmente. Cuando conoces a alguien, no vas a ser borde, estúpido, o villano, lo que haces es mostrar tu mejor cara. Eso es lo que nos enseña nuestra sociedad, nos educa para ser perfectos.

Mario Casas, en fotos: evolución Mario Casas, en fotos: evolución



1 of 102 Comparte esta galería: