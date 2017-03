"O paramos o avanzamos. Entre estas dos opciones, avanzamos". Declaración de intenciones de Artur Mas en Madrid. El ex presidente de la Generalitat ha reclamado un pacto "con el Estado", no solo con el Gobierno, para solucionar la cuestión catalana y ha invitado a quien tenga una tercera vía a presentarla y que se vote junto a la opción de la independencia en el hipotético referéndum.

Mas se encuentra en la capital para protagonizar una serie de actos para explicar los planes independentistas. Este miércoles por la mañana ha contestado las preguntas de los periodistas durante un desayuno informativo organizado por la revista Vanity Fair y el martes por la tarde protagonizó un debate junto al exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo en el Ateneo.

El paso del expresident por Madrid ha levantado gran expectación después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que le ha condenado a dos años de inhabilitación para cargo público. Mas ha dicho que no se piensa "cruzar de brazos" y que llegará hasta la Justicia Europea. El primer paso ha sido recurrir ante el Tribunal Supremo. El Govern le ha encargado además que haga pedagogía respecto a este proceso fuera de Cataluña.

"PROYECTO PACIFISTA PERO RUPTURISTA"

Mas ha mostrado su convencimiento de que habrá referéndum este año porque la voluntad de la Generalitat es firme. El expresident se ha quejado de que en estos momentos no hay nadie sentado en la mesa con los independentista para negociar, que no hay interlocutor.

¿Hay espacio entre el statu quo y la independencia? El presidente del PDeCat ha dicho que no le corresponde a ellos hacer otra propuesta, ya que la suya está clara y tienen un "proyecto pacífico pero rupturista". Y en este sentido ha agregado que si hay alguien en el "marco del Estado" que la tenga, que la explique.

"No sabemos si hay alguien que tiene un proyecto alternativo a la independencia, pero nadie ha concretado nada. Que alguien la diga y la explique", ha subrayado, a la vez que ha dicho que se podría "votar esa opción alternativa" en la supuesta consulta de septiembre. "Que se voten las dos cosas en el referéndum, la alternativa y la independencia", ha concretado.

"CATALUÑA ESTÁ LEGALMENTE EN EL MARCO DE ESPAÑA, POLÍTICAMENTE NO"

En este sentido, ha reclamado un pacto con el Estado para solucionar el problema de Cataluña. Eso sí, ha remarcado que no quiere decir un acuerdo con la Jefatura del Estado y ha rechazado responder sobre el papel que debe jugar Felipe VI en el debate soberanista.

"Cataluña está legalmente en el marco de España, pero políticamente no", ha aseverado Mas, quien ha descartado que vaya a haber una adelanto electoral este año en la autonomía. A pesar de poner sobre la mesa esta opción en el referéndum. Mas no ve posibles acuerdos con los partidos ahora mismo. "No ha habido cambios y lo lamento profundamente", ha apreciado. Y ha puesto como ejemplo que el "único pequeño atisbo" que vio fue con Pedro Sánchez en el PSOE: "Y se lo cargaron los socialistas". Acto seguido, ha proclamado: "Entre el PP de ahora y el del recurso del Estatuto no ha cambiado nada". Para Mas, "el enroque español es total".

Ahora, lo que toca, ha indicado es convocar el referéndum, hacerlos con las garantías "suficientes" y "esperar el resultado". Eso sí, ha reconocido que no sabe lo que sucederá hasta que se decrete formalmente la consulta y "pasen las cosas que tengan que pasar".

Las condenas ayudan más al proceso soberanista que al proyecto unionista

Otra de las preguntas que siempre surge es hasta dónde están dispuestos a llegar en el PDeCat para conseguir la independencia. "No tenemos en el ADN la desobediencia como leitmotiv. No enarbolamos la bandera de la independencia. Somos gente que quiere estar dentro de los marcos legales", ha asegurado el expresident.

"Sabiendo eso -ha agregado- debemos poder interpretar ese marco legal para responder. Mientras se considere ese marco legal como dique de contención, no podemos lo podemos aceptar como legítimo".

Y un aviso al Gobierno: "Las condenas ayudan más al proceso soberanista que al proyecto unionista".

Este mensaje nos ha dejado este miércoles el 'embajador' del proceso. Eso sí, hoy no ha tenido que escuchar los insultos de los ultraderechista que ayer le gritaron "hijo de puta" al entrar en el Ateneo madrileño. Mas sigue la tournée.

Artur Mas recibido en el Ateneo con gritos de "hijo de puta" pic.twitter.com/RTKVwHq24L — AntonioRuizValdivia (@arvaldivia) March 21, 2017

