Parecía una conexión más en directo... hasta que ocurrió esto

Parecía una conexión en directo como tantas otras, pero acabó dando mucho que hablar en las redes sociales.

Un periodista de la cadena estadounidense Fox News fue víctima de una broma cuando informaba para el programa Tucker Carlson Tonight, que Tucker Carlson presenta todas las noches.

Mientras el reportero estaba en directo, un joven apareció al fondo de la imagen fumando un cigarrillo electrónico y soltando por la boca una impresionante humareda. El hombre repite la operación varias veces, mientras un compañero se cuela en plano con una cara extraña.

Try not to laugh as this kid blows smoke at Tucker Carlson's correspondent pic.twitter.com/sLRSaXTEmS