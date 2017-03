¿Te acuerdas de Alfonso Pérez? Este es su nuevo aspecto

Algunos recuerdan a Alfonso Pérez como exjugador del Real Madrid, del Barcelona o del Betis. Otros, como el autor del 'gol a Yugoslavia'. Y él, como el que tenía 'pelazo'.

Por eso, el exfutbolista se sometió hace tres años a una operación de injerto de pelo y prometió que, cuando el pelo le llegara "a los pies", publicaría otra imagen con el resultado.

Os mando las fotos de mi operación de pelo,👴👴😳😳ya cuando me llegue el pelo a los pies ,os las subo.😄😄😁 pic.twitter.com/GqZa5qi2Df — Alfonso Pérez Muñoz (@alfonsito0007) July 14, 2013

No ha llegado a tanto, pero Alfonso no se ha cortado un pelo a la hora de pedir opinión a sus seguidores sobre el avance de su 'melena'.

Aquí puedes ver una comparativa entre una imagen del exfutbolista de 2011 (con visibles carencias de pelo) y la imagen colgada este miércoles:

MADRID, SPAIN - OCTOBER 17: Former Real Madrid player Alfonso Perez poses for a portrait before a charity football match with cerebral palsy sufferers at the Spanish Superior Sports Council Grounds on October 17, 2011 in Madrid, Spain. (Photo by Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images)

Os gusta mi nuevo look?😜🤷‍♂️ pic.twitter.com/YmgXPbToz7 — Alfonso Pérez Muñoz (@alfonsito0007) March 22, 2017

Estas han sido algunas de las reacciones al nuevo aspecto de Alfonso.

Me gustaba más el de la tercera foto, @alfonsito0007 !! 😝 pic.twitter.com/dqZLggKb36 — Rinat Rafaé (@colussokukleta) March 23, 2017

Pero Alfonso no está solo. Todos hemos visto la evolución capilar de otras estrellas del deporte como Rafa Nadal...

Rafa Nadal se somete a un trasplante de pelo https://t.co/GMMa0d2Dq5 pic.twitter.com/qgkgJ9opF9 — El Correo (@elcorreo_com) November 19, 2016

...Simeone...

Simeone y su pelo nuevo pic.twitter.com/3r9rmBEP6W — Casanova (@BGCasanova) March 15, 2016

...y Diego López.

Madre mía Diego López!!! Y se metían los llourinhistas con el pelo de Iker Casillas 😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/jwYLn70Ml1 — Vidushi (@vidushi_i) September 9, 2016

Porque, ¿a quién no le gusta tener un buen pelazo?