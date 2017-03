El Estado Islámico reivindica el atentado de Londres

El autoproclamado Estado Islámico (Daesh, EI o ISIS) ha asumido la autoría del atentado de Londres, que ha dejado por ahora cuatro muertos -entre ellos, el atacante- y 40 heridos. El grupo terrorista lo ha reivindicado en un comunicado en la agencia AMAQ, cercana al grupo yihadista. El canal saudí Al Arabiya también se ha hecho eco de esta reivindicación, cuya veracidad no ha podido ser comprobada.

La agencia, que cita "una fuente de seguridad", afirmó que el agresor realizó la operación "en respuesta" al llamamiento del grupo yihadista a cometer ataques contra los ciudadanos de los países que forman parte de la "alianza" contra el terrorismo.

La nota de AMAQ, que suele divulgar comunicados del EI reivindicando la autoría de atentados, no aportó más detalles sobre el atacante de Londres.

18/ As usual, ISIS is now publishing their claim of responsibility for #London attack in various languages. Here in English &French. @akhbar pic.twitter.com/SHq61LqQ9h