El loco día en el que el rey Juan Carlos intentó arrancar una moto

El Gran Wyoming ha destacado este miércoles —en El Intermedio de LaSexta— un curioso episodio vivido por el actual rey emérito Juan Carlos I cuando, en 1992, rodaba un documental de la periodista inglesa Selina Scott.

La escena no tiene desperdicio y, los comentarios de Wyoming, tampoco. "En aquel documental se mostraba la valía de Juan Carlos I para llevar la jefatura del Estado, pero eso sí, también se mostraba su incapacidad para arrancar una moto", afirma El Gran Wyoming.

En las imágenes se ve al rey, junto a la periodista, intentando arrancar una moto:

- Rey Juan Carlos: "Oye, dile al mecánico que venga, el que ha traído esto".

El operario acude raudo a la llamada real y atiende a las explicaciones del rey.

- RJC. "Mira, ahí".

El mecánico procede a arrancar la moto sin problemas.

- RJC. "¿Y dónde le has dado? Si yo le he dado ahí y no funcionaba".

"¡Cómo es nuestro rey, es ver una moto y su corazón se revoluciona!", ha ironizado El Gran Wyomoing, antes de lanzar una advertencia: "Un consejo, Dani Pedrosa. Ten cuidado que te está poniendo ojitos".