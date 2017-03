El PP liga el 'crowdfunding' con el tráfico de drogas para criticar la financiación de Podemos

El portavoz del PP en la Comisión para la auditoría de la calidad democrática, Eloy Suárez, ha relacionado uno de los sistemas de financiación que utiliza Podemos, el crowdfunding, con el tráfico de drogas.

Durante la comparecencia del responsable de Finanzas y Transparencia de la formación morada, Daniel de Frutos, Suárez ha asegurado lo siguiente (puedes verlo a partir del minuto 8:29):

"Este sistema que a ustedes [a Podemos] les parece fantástico, yo le digo que la Interpol, en estos momentos, está seriamente preocupada porque está sirviendo para blanquear mucho dinero proveniente, hablo a nivel internacional, del tráfico de drogas. No todo, no todo, no todo, se lo digo porque es así. No todo es de color de rosas y, evidentemente, el crowfunding tiene sus problemas, sobre todo de control".