Esto es lo que Ellen Pompeo lleva peor de sus 12 años en 'Anatomía de Grey'

Hace ya doce años que empezamos a conocer las aventuras, desventuras, romances y líos de un grupo de médicos en la que se ha convertido en una de las series más famosas de la televisión, Anatomía de Grey. El formato creado por la hoy célebre Shonda Rhimes (la mente que también está detrás de Scandal y de Cómo defender a un asesino) se estrenó el 27 de marzo de 2005 en el canal ABC de Estados Unidos y ahora ya va por su temporada número 13, que en España se puede ver en Divinity.

Después de tantos años y con casi 300 capítulos a sus espaldas, muchas cosas son las que han cambiado en el hospital Seattle Grace. Entre ellas, sus protagonistas. Sin ánimo de hacer spoilers, poco queda del elenco inicial y de aquellos jóvenes residentes de cirugía. Los años y los personajes han ido pasando, pero siempre queda uno que permanece inamovible: Meredith Grey, a la que da vida Ellen Pompeo.

La actriz ha concedido una entrevista a la revista People en la que ha hablado de su permanencia en la serie, de por qué decidió quedarse en ella y de qué es lo que lleva peor de meterse en la piel de Meredith desde hace 12 años. Porque solo hay una cosa que no le gusta: ver cómo envejece en pantalla. De hecho, lo califica de "deprimente": "Para ser sincera, es lo parte más dura de mi trabajo".

Pompeo afirma que intenta tomarse el proceso con calma y piensa que es algo "que todos hacemos, y no pasa nada". "Por incómodo que sea verme a mí misma envejecer, no creo que poner el foco en la belleza física sea lo mejor para tu salud mental. Es algo natural por lo que todos pasamos, pero no creo que sea lo más sano. Cuanto más mayor te haces, más te das cuenta de que la vida no es sobre cómo te ves físicamente. Todo el mundo envejece, y no pasa nada".

"MI DECISIÓN DE QUEDARME EN 'ANATOMÍA DE GREY' ESTUVO BASADA EN LA EDAD"

Además, Pompeo ha explicado por qué se unió a la serie y los motivos que le han hecho permanecer en ella durante más de una década. "Mi decisión de quedarme en Anatomía de Grey estuvo basada principalmente en la edad", ha contado la actriz de 46 años".

De hecho, desde que arrancó el proyecto Pompeo pareció tener claro que había llegado su momento: "A los 33 años era lo bastante lista como para darme cuenta de que mi reloj ya estaba haciendo tic tac en Hollywood". Es decir, que en 2005 la prometedora actriz ya no se veía lo suficientemente joven para hacer papeles en el cine y optó por la televisión.

Según la intérprete, empezó "supertarde" en la industria del cine, y sus primeros papeles no llegaron hasta que estaba en la mitad de la veintena. ¿Y si hubiera sido más joven cuándo empezó? "Lo habría hecho durante un tiempo [su papel en la serie] y luego me habría ido a buscar otras cosas". Sin embargo, según iba renovando temporada tras temporada, se dio cuenta de "lo complicado que sería encontrar papeles acabando los 30 y empezando los 40". Así que decidió que seguiría interpretando a Meredith Grey, una decisión de la que hoy no se arrepiente.

"Entonces pensé: ¿Por qué tendría que dejar algo en lo que tengo un montón de éxito y me pagan genial para ponerme a buscar otros horizontes? Decidí que me quedaría en Anatomía de Grey y que sería agradecida e intentaría resistir todo lo que pudiera. Y ahora estoy muy contenta de haber tomado la decisión de quedarme. Con el tiempo solo ha ido a mejor", ha explicado a People. Lo de que le pagan genial no hay duda: cobra aproximadamente 300.000 dólares por capítulo. Es decir, alrededor de siete millones de euros por temporada.

Por mucho que se vayan marchando todos, siempre nos quedará Meredith. Porque sin ella sí que no habría Anatomía de Grey... literalmente.

