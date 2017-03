Míchel confiesa a Bertín Osborne por qué tocó a Valderrama

Bertín Osborne reunió este miércoles en Mi casa es la tuya (Telecinco) a cuatro de los cinco miembros de la Quinta del Buitre. El reencuentro se celebró en casa de José Miguel González Martín del Campo, Míchel, y asistieron Emilio Butragueño, Manolo Sanchís y Rafa Martín Vázquez. El gran ausente, sin que se explicara por qué, fue Miguel Pardeza.

Durante la charla Míchel se explayó sobre su célebre incidente en la temporada 91-92 con el jugador del Real Valladolid Carlos Valderrama. 25 años después, contó por qué llevó la mano a los genitales de su contrincante.

"¿Pero por qué dicen que le provoqué? Fue un arrebato, me enamoré", contó con sorna. "Valderrama venía con su mujer en el Nou Camp. Camino del autocar él venía y yo iba y venían murmurando. Decía Valderrama 'Ahí viene mi novio', cuando me acerqué a él le dije a la mujer '¡Ay, que te lo quito!'. La mujer se moría de risa, claro".

"Había habido un problema durante el partido y él le dijo a un compañero nuestro que no hablaba castellano, Prosinečki, 'Me vas a tocar...' y dije 'Que no ha sido él, que ha sido Fernando Hierro. '¿Tú también me vas a tocar?'. 'Yo sí te los toco, ¿eh?", prosiguió.

"¿Fue así? ¡Qué cachondo!", exclamó Osborne, quien le preguntó si le dieron "mucha caña" por esto. "Todavía siguen, pero me da igual. No es algo que me afecte. Me da igual que me llamen maricón", contestó el exjugador. A continuación recordó su respuesta hace unas semanas en Twitter a un usuario acerca de este tema.