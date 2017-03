NoTenemosMiedo: el metro de Londres se llena de emotivos mensajes contra el terrorismo

"Nunca cederemos al miedo. Mañana, Londres volverá a hacer su vida como siempre", dijo Theresa May este miércoles, tras el atentado que sacudió Londres. Y así ha sido: después del ataque que ha causado cuatro muertos y cuarenta heridos, los londinenses han salido a calle a hacer su vida como siempre.

Y han aprovechado los carteles del metro londinense, en el que habitualmente hay avisos sobre retrasos y desvíos, para escribir emotivos e inspiradores mensajes de superación y solidaridad.

Very poignant words at #Tooting Bec tube today. #LoveLondon ❤️ pic.twitter.com/6h65dx9ws4

"Unidos resistimos; divididos, caemos"

Thursday 23rd March Thought Of The Day From Oval Station #IAmLondon #wearenotafraid #Ilovelondon pic.twitter.com/Jouvwb6JvG