Ryan Gosling aclara por qué sonrió tras la pifia de los Oscar

Moonlight se llevó finalmente el Oscar a Mejor película, pero lo que se recordará de la 88ª ceremonia de los premios de la Academia de Cine de Hollywood es el fallo que se produjo minutos antes, cuando Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron que La La Land era la ganadora de la noche. Lo que se recordará es la llamada pifia de los Oscar y también las caras que ese momento dejó entre el público y entre los actores subidos al escenario.

Una de las más comentadas fue la que puso el protagonista de la no ganadora Ryan Gosling, que esbozó una sonrisa al conocer que el premio no era para La La Land. Parecía que lo que estaba ocurriendo sobre el escenario del Kodak Theatre no iba con él.

Casi un mes después del histórico fallo, el actor ha explicado por qué puso esa cara que resultó ser más de alivio que de otra cosa. Durante una intervención en el Adobe Summit en Las Vegas (EEUU), el actor aclaró por qué parecía divertirse en la caótica noche de los Oscar.

"Lo que ocurrió es que lo que estaba presenciando era bastante surrealista. En un principio empecé a ver esa reacción de pánico en la multitud y esos tipos con auriculares que llegaban al escenario como si alguien hubiera resultado herido. Pensé en lo peor, una urgencia médica, y cuando escuché que lo que pasaba es que Moonlight había ganado, me sentí liberado y no me pude aguantar la risa", explicó el actor, que aplaudió y sonrió cuando Jordan Horowitz, productor de La La Land, corrigió el fallo. "No es un chiste. Moonlight ha ganado como Mejor película".

Ryan Gosling aplaude tras la sonada confusión de los Oscar.

Durante su intervención, el actor se mostró muy sincero y no ocultó su alegría por Moonlight. "Es una película muy revolucionaria, hecha con un millón de dólares, y que ha conseguido un logro increíble. Estoy muy contento porque hayan sido reconocidos", aseguró.