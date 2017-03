Theresa May: "El agresor nació en el Reino Unido y fue investigado por el MI5"

La primera ministra británica, Theresa May, ha afirmado esta mañana que el atacante que ayer causó tres muertes en Londres "actuó solo" y no hay, por tanto, razón alguna para creer que habrá más atentados inminentes por parte de hipotéticos cómplices.

El agresor, ha informado May en una comparecencia "desde el más antiguo de los Parlamentos", era de origen británico y fue investigado por el MI5 -el servicio de seguridad interior- "hace algunos años", por tener un comportamiento violento. Actualmente no estaba dentro de las amenazas contempladas por los servicios de Inteligencia.

"Fue una figura aislada. Su caso no forma parte de la actual situación de inteligencia. No había (información) de inteligencia previa a este intento (de atentado) o de un complot", señaló la primera ministra ante la Cámara, aunque no quiso en ningún momento desvelar la identidad del atacante.

L a Policía investiga sus posibles conexiones con el yihadismo y ha detenido ya a ocho personas en domicilios de Birmingham (centro inglés) y Londres en relación con este atentado. El ministro de Defensa, Michael Fallon, dijo previamente en declaraciones a la BBC que el Gobierno y la Policía trabajan sobre la base de que el atentado está "ligado al terrorismo islamista".

May confirmó que el nivel de alerta terrorista en el Reino Unido se mantiene en "severo", el cuarto más alto de una escala de cinco, puesto que el quinto indicaría que un atentado es "inminente".

Igualmente, ha revelado que entre los heridos había 12 británicos y tres franceses (menores de edad), dos rumanos, cuatro surcoreanos, un alemán, un chino, un irlandés, un italiano y dos griegos. Cuatro personas murieron en el atentado, incluidos el agresor, un policía británico de 48 años, Keith Palmer, otro varón de entre 40 y 50 años, y una mujer de 43 años, Aysha Frade, que tenía nacionalidad británica aunque era de origen español.

El terrorista arrolló a varios viandantes y luego salió de su coche alquilado con un cuchillo y apuñaló a Palmer, que vigilaba la entrada a las Casas del Parlamento. Al menos 29 personas resultaron heridas en el suceso, de las cuales alrededor de una docena fueron hospitalizadas y siete están en estado crítico.

Este ha sido un ataque contra gente libre de todas partes y, en nombre del pueblo británico, quisiera dar las gracias a nuestros amigos y aliados en todo el mundo que han dejado claro que están con nosotros en este momento

SIN MIEDO

May ha insistido en que los valores del Reino Unido son inalterables, pese a los ataques de los violentos de cualquier tipo. F ue un "ataque contra todas las personas libres" y el Reino Unido "no tiene miedo", señaló, tras enfatizar el marco de sus declaraciones, "el más antiguo de todos los parlamentos porque sabemos que la democracia y los valores que conlleva siempre van a prevalecer".

"Estos valores, libertad de expresión, libertad, derechos humanos, el imperio de la ley, están encarnados aquí, en este lugar, pero son compartidos por gente libre de todo el mundo", añadió la premier.

"Este ha sido un ataque -resaltó- contra gente libre de todas partes y, en nombre del pueblo británico, quisiera dar las gracias a nuestros amigos y aliados en todo el mundo que han dejado claro que están con nosotros en este momento", concluyó.