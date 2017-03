Un niño palestino de 8 años, llevado por soldados israelíes de casa en casa para delatar a quien tira piedras (VÍDEO)

La ONG israelí B'Tselem ha difundido un vídeo que está causando consternación en las redes sociales, sobre todo en las cuentas de organismos defensores de los derechos humanos.

En la grabación, realizada en pasado 19 de marzo, se aprecia una escena recogida hacia mediodía, cuando un grupo de más de 15 soldados de las IDF israelíes detiene al pequeño Sufian Abu Hitah, de ocho años, que estaba en la calle descalzo, buscando un juguete que había perdido.

Dos soldados arrastran al menor por el barrio de Al-Harika, en la ciudad cisjordana de Hebrón (suelo palestino ocupada) y lo llevan a continuación a varias casas, con el objetivo de que el niño identifique a otros chiquillos que habían arrojado supuestamente piedras y un cóctel molotov en el asentamiento de Kiryat Arba, para que los delate.

Más de una hora después, varias mujeres lograron rescatar al niño y devolverlo a su madre. Dos residentes de la zona, incluido el voluntario de B'Tselem May D'ana, capturaron el incidente en un vídeo.

Según relata la ONG en su web, el día que ocurrieron estos hechos la madre de Sufian, Amani Abu Hitah, estaba visitando la casa de sus padres en el barrio, con sus dos hijos menores. Le pidió al niño que recogiera de la escuela a su hermano Muhammad, de seis años, y lo llevara donde sus abuelos. Sufian y Muhammad llegaron allí alrededor de las 1:30 de la mañana. Después de que Sufian se quitará los zapatos, se dio cuenta de que había perdido un juguete que había comprado en el camino a la casa. Su madre, que había oído que los soldados estaban patrullando el vecindario, le prohibió ir a la calle, pero el chico se escabulló y salió.

Unos minutos más tarde, los niños de la vecindad llegaron a la casa y le dijeron a Amani que los soldados israelíes habían agarrado a su niño y lo llevaban hacia el asentamiento cercano de Kiryat Arba, donde residen más de 7.000 colonos de forma ilegal, según diversas resoluciones de Naciones Unidas.

May D'ana, de 25 años, casado y con dos hijos, voluntario de B'Tselem que vive en el barrio, pudo grabar lo ocurrido. Según declaró el pasado 21 de marzo de 2017 al investigador de campo de la ONG Manal al-Ja'bri, su cuñado lo llamó avisando de lo que pasaba. "Oí a uno de los soldados que le pedía al muchacho en árabe que le diera los nombres de los niños que habían arrojado piedras al asentamiento. El chico estaba llorando y muy asustado. Traté de convencer a los soldados de que no sabía nada. Me di cuenta de que no llevaba zapatos, sólo calcetines", explicó.

EL RELATO DE LA MADRE

La madre contó más tarde al mismo investigador independiente que vio "a más de 15 soldados" junto a su hijo. "Dos de ellos lo sujetaron por ambos brazos y lo arrastraron hacia la entrada de Kiryat Arba. Algunos vecinos ya se habían reunido en la calle y trataban de rescatar a Sufian de los soldados. Me acerqué a uno de los soldados y le pedí que me devolviera a mi hijo. Se negó y le dijo: "Si quieres recuperarlo, convéncelo de que nos diga los nombres de los que estaban lanzando piedras". Traté de explicarle que no vivimos en el vecindario, que sólo estábamos visitando a mis padres. Le dije al soldado que Sufian no sabe los nombres de los niños del barrio. Pero me ignoró y los soldados siguieron arrastrando a niño por los brazos", rememora.

Sufian, dicen los testigos, temblaba de miedo. "Lo vi hablar con los soldados y decirles que él no sabía nada, pero eso no ayudó. Los soldados lo arrastraron y le hicieron entrar en la casa de Muhammad a-Nahnush (un vecino) con ellos. Cuando salieron, unos cinco minutos después, Sufian estaba llorando. No arrestaron a nadie en esa casa. No sé si golpearon a Sufian mientras estaban allí, o lo que sucedió en su interior. Estaba muy asustada y preocupada por mi hijo. Empecé a llorar y corrí detrás de los soldados mientras se movían de casa en casa, para intentar que lo dejaran ir. Vi que lo llevaban a la casa de Ashraf Abu Ghazaleh (otro vecino). Salieron unos minutos más tarde. Los soldados arrastraron a Sufian hacia la calle Jabal Juhar, donde una mujer trató de recuperarlo. Mientras tanto, más mujeres se reunieron alrededor de los soldados. Finalmente, más de una hora después de que el incidente comenzase, lograron rescatar al pequeño", relata la madre.

B'Tselem tiene un grupo de voluntarios que, cada poco, publica vídeos que muestran el día a día de los vecinos de Hebrón, una zona controlada militarmente por Israel. Según los informes elaborados por Save The Children, Defence For Children International, B´Tselem y la Asociación de Derechos Civiles de Israel (ACRI), cada año unos 2.500 menores palestinos son arrestados por Israel, de los que unos 200 están hoy en prisión. La delación de vecinos, amigos o incluso familiares es una técnica extendida, denunciada por estas organizaciones.

