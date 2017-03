La actriz Blanca Suárez es una de las protagonistas de El Bar, la película de Álex de la Iglesia que llega a los cines este viernes y que cuenta una situación límite que viven los parroquianos de un local. Con esta percha, Pablo Motos le preguntó este jueves en El Hormiguero (Antena 3) a ella y a su compañera de reparto, Carmen Machi, si habían vivido algún momento en en la vida real en el que hubieran pasado verdadero miedo.

Blanca Suárez presumió de ser una persona poco miedosa e, incluso, "inconsciente", pero reconoció que en la grabación de su aventura con Jesús Calleja en Jordania para Planeta Calleja (Cuatro) se puso en lo peor. "Estábamos subiendo un pico... era una trepada con trozos de escalada. Nos encontramos con una pared que todo el mundo aparentemente subía alegremente y de repente me vi ahí en medio y vi que ni para adelante ni para atrás. Se me escurrían los piecitos y fue un poco dramático para mí. Me aseguraron y todo salió bien pero sí que pasé miedo", contó.

Os enseño un poquito de video, pero os diré que somos el primer equipo de televisión que filma esta ascensión a una de las montañas(1.429m) más significativas del desierto Wadi Rum (Jordania) 600 m de desnivel vertical que escalamos con @blanca_suarez ... aunque no puedo desvelaros lo que pasó y si Blanca consiguió llegar.. #ShareYourJordan @visitjordan A post shared by JESUS CALLEJA (@jesuscallejatv) on Mar 8, 2017 at 12:13pm PST

Carmen Machi recordó su situación más límite que vivió, irónicamente, en un bar. La intérprete vivió un atraco en un establecimiento de Getafe en los años 80 que duró horas. "Los hombretones estaban cagaos", detalló.