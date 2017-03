El padre del copiloto de Germanwings asegura que su hijo no estrelló el avión a propósito

El padre de Andreas Lubitz, el copiloto del avión de Germanwings que en 2015 se estrelló contra los Alpes franceses con 150 personas a bordo, ha denunciado errores en la investigación y ha negado que su hijo provocara deliberadamente la catástrofe, la tesis que se maneja como más fiable desde el principio de la investigación.

"Hay claramente muchas cosas que no se investigaron en absoluto, tal vez porque no querían investigarlas", afirma Günter Lubitz en declaraciones que publica hoy el semanario Der Zeit, la víspera del segundo aniversario de la tragedia y de comparecer por vez primera ante los medios para presentar su versión de los hechos.

El vuelo 4U9525 de Germanwings, filial de bajo coste de la aerolínea alemana Lufthansa, que había despegado de Barcelona el 24 de marzo a las 10:10 horas con destino a Dusseldorf, se estrelló contra los Alpes franceses por la acción deliberada y suicida de su copiloto, según la investigación. En la catástrofe murieron 144 pasajeros, en su mayoría alemanes (72) y españoles (50), y seis miembros de la tripulación, incluido el copiloto.

"Nuestro hijo era una persona muy responsable. No tenía motivo alguno para planear un suicidio y llevarlo a cabo. Menos aún para arrastrar a la muerte a 149 inocentes", sostiene el padre. Günter Lubitz, quien hasta ahora no había ofrecido declaraciones a los medios, ha dado esta mañana además una rueda de prensa en Berlín en la que ha insistido en que no hay "ni una prueba fundamentada" de que Andreas "planeara" una acción así y acusa asimismo a la "prensa sensacionalista" de haber difundido una imagen falsa de su hijo. No existe "la menor prueba realmente tangible y sólida", insiste, de que el copiloto tuviera intención de acabar con sus días.

El joven, asegura su progenitor, no tenía depresión en el momento del siniestro; sí la había sufrido en 2009, pero la superó, asegura, y fue así como en 2013 obtuvo un contrato como copiloto de Germanwings. La causa por la que había acudido hasta a 40 médicos en los años siguientes -algo acreditado por numerosos registros- era una "dolencia en los ojos", insistió.

"Nuestro dolor es muy especial", abundó el padre, ya que a la pérdida de un ser querido se ha unido que se le considere "único responsable" de la tragedia y se le haya descrito como un "suicida y asesino múltiple".

UN NUEVO INFORME

El padre del copiloto ha presentado un informe elaborado por el periodista y experto en aviación Tim van Beveren, a la misma hora en que hace dos años ocurrieron los hechos. Dicho informe se basa, según Lubitz, en las 16.000 páginas que comprenden las actas de las fiscalías de Düsseldorf, que asumió las investigaciones en Alemania, y la llamada Comisión Especial de Los Alpes, por parte francesa.

Según han indicado, las conclusiones tanto de la Fiscalía francesa como de la alemana se basaron en meras "especulaciones". Van Beveren denuncia que se dio por bueno, apenas 48 horas después de la catástrofe, que Lubitz había estrellado deliberadamente el aparato "sin pruebas concluyentes". Insinúa que no puede darse siquiera por probado que Lubitz se encerrase en la cabina, aprovechando una ausencia momentánea del piloto, y tampoco si esa persona estaba consciente mientras se le instaba a abrir la puerta.

De acuerdo con las conclusiones de ambas fiscalías, Andreas Lubitz estrelló el aparato de Germanwings aprovechando la ausencia momentánea del piloto, al que bloqueó la puerta de acceso a la cabina tras quedarse solo en su interior.

LA INDIGNACIÓN DE LAS FAMILIAS

La comparecencia del padre del copiloto, además del periodista y dos abogados, había sido criticada de antemano por representantes de los familiares de las víctimas como una "provocación", máxime por coincidir con el aniversario de la tragedia.

"Cualquier otro día que hubiéramos elegido habría sido igualmente criticado", indicó Günter Lubitz, para quien, desde hace dos años, no hay un día mejor que otro, puesto que tanto él como su esposa y su hijo menor viven a diario un dolor frente al que no hay "consuelo posible".

Elmar Giemulla, abogado de los familiares de las víctimas del A320, calificó la rueda de prensa de "irresponsable" y denunció lo que entiende que es una "provocación", en pleno aniversario.

Los restos del avión, en mitad de los Alpes, fotografiados por los equipos de emergencia.

EN CONSTANTE TRATAMIENTO POR DEPRESIÓN

Según se reveló tras la tragedia, Lubitz había pasado en los años anteriores por unas 40 consultas médicas por diversos trastornos psíquicos y depresiones, tenía tendencias suicidas y estaba el día de la catástrofe de baja médica, pero lo había ocultado a sus superiores.

En Alemania, esta mañana se ha celebrado un homenaje a los muertos y heridos en el patio del instituto Joseph-König de Haltern-am-See, en el oeste del país, que perdió a 16 alumnos y dos profesoras en el drama. Ayer, otro centenar de personas hizo lo propio en el aeropuerto de Barcelona El Prat.

