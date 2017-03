Más delgada, pero no más feliz: el sincero antes y después de esta bloguera francesa

Adelgazar hasta llegar al peso de tus sueños y sufrir... o tener unos kilitos de más y sentirse bien con uno mismo. Son las dos opciones que la bloguera y deportista Elykilleuse ha experimentado en su propia piel. Lo bueno es que a día de hoy tiene clara su decisión: el bienestar va por encima de la báscula.

Esta joven de Estrasburgo (Francia) publicó el martes 21 de marzo un post en Instagram en el que cuenta a través de dos fotos (del antes y el después) que actualmente está más feliz con cinco kilos más. La publicación ya ha recibido más de 5500 me gusta.

La chica empieza explicando que, ante todo, el placer prima sobre la frustración. "He comido, he seguido haciendo deporte, incluso he intensificado mis sesiones y he podido disfrutar. He dejado de pasar una hora en el restaurante dándole vueltas a 'ay, mierda, me apetece la hamburguesa', pero 'no, eso no está bien, tengo que tener cuidado', 'tomaré una ensalada con la salsa aparte, sin bacon, sin queso y sin pan, gracias", describe.

Entendí que era más que una cifra, más que un cuerpo.

Elykilleuse añade que después de un tiempo entendió que podía querer a su cuerpo tal y como es: "Un día lo entendí, entendí que me quería lo bastante como para infligirme todo eso. Entendí que no tenía necesidad (...). Entendí que tenía derecho a querer mis michelines, entendí que tenía derecho a ser (...). Entendí que yo era más que una cifra, más que un cuerpo".

Ely aclara que entre esas dos fotos, la de la izquierda y la derecha, se queda con la de la derecha porque es en la que está más feliz, en la que "sabe apreciar cada evolución", en lugar de pensar que "nunca [está] demasiado delgada, ni demasiado feliz".

A través de otra imagen publicada este miércoles 22 de marzo, la bloguera recurre a un concepto que aprendió con la lectura del libro Maigrir sans régime (Adelgazar sin dieta), de Jean-Philippe Zermati. Se trata del setpoint o "peso de equilibrio, el peso que podemos tener sin privarnos", explica. En un artículo de la revista Madmoizelle, este setpoint se define como "el peso que alcanzamos y que conservamos comiendo según el hambre que tengamos y hacia el que nuestro cuerpo tiende de forma natural".

"Podemos tener una vida sana y no tener una 36. Tienes el derecho a ser feliz tal y como eres", concluye Elykilleuse.

Este artículo fue publicado originalmente en la edición francesa de 'The Huffington Post' y ha sido traducido del francés por Marina Velasco Serrano