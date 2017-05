El horror de las explosiones de Manchester, en cinco vídeos

Dos explosiones han causado este lunes al menos 20 muertos y 50 heridos en el estadio Manchester Arena (Reino Unido), donde Ariana Grande celebraba un concierto.

Los asistentes escucharon las explosiones y comenzaron a huir del lugar en pánico:

EXPLOSION AT MANCHESTER ARENA AND EVERYONE RAN OUT SO SCARY, HOPEFULLY EVERYONES FINE🌺 pic.twitter.com/SwxbBc9Uix — ★☤☥☤★ (@tbhireIate) 22 de mayo de 2017

Another video from inside #ManchesterArena Scenes of people running after Large explosion, . 🙏🏾 prayers up.



pic.twitter.com/2HwRra8aEy — BEJAN (@JEFFGORDON5) 23 de mayo de 2017

Para impedir que el temor agravase el incidente, la megafonía trataba de tranquilizar a los jóvenes que asistían al concierto para que abandonasen el lugar de la manera más ordenada posible. "No hay bomba", repite una voz a través de los altavoces:

Me and a friend trying to exit Manchester Arena while the staff were telling everyone to keep calm and not run #scary #arianagrande pic.twitter.com/r9GFZpOe4D — cling clang (@butterywig101) 22 de mayo de 2017

Los servicios de emergencias comenzaron a llegar al lugar para acordonar, pero los asistentes al concierto seguían saliendo del recinto aterrorizados:

Ambulance crews make their way to Manchester Arena after major incident. Several injuries being treated and police cordon in place. pic.twitter.com/jnNETqfJcM — Darryl Morris (@darrylmorris) 22 de mayo de 2017

Panicking at Victoria Station after @ArianaGrande concert. Hope everyone is all safe and well. pic.twitter.com/6Q5WNXFkFO — Zach Bruce (@Zach_bruce) 22 de mayo de 2017

Las autoridades confirmaron poco después que investigan el incidente como un "posible atentado terrorista". Unidades caninas y de artificieros se desplazaron al estadio:

A bomb disposal unit has just arrived outside the Manchester Arena. Can also hear sniffer dogs being brought out of the vans pic.twitter.com/SgTPZxMLyg — Chris Slater (@chrisslaterMEN) 22 de mayo de 2017

Explosión en Manchester Explosión en Manchester



1 of 16 Comparte esta galería: