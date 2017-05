Trump, primer presidente de Estados Unidos en ejercicio en el Muro de las Lamentaciones

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha visitado este lunes por la tarde el Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén, convirtiéndose en el primer presidente estadounidense en ejercicio que acude a este lugar sagrado del judaísmo.

Trump ha posado su mano en el muro y, siguiendo la tradición, ha colocado un trozo de papel entre las piedras. Ningún dirigente israelí ha acompañado al presidente estadounidense en esta visita.

Donald Trump becomes first serving US president to visit the Western Wall in Jerusalem https://t.co/GfXJsbrGtO pic.twitter.com/ly5O7QXC5v