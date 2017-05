Al menos 22 muertos y 59 heridos en un atentado suicida en un concierto de Ariana Grande en Manchester

Al menos 22 personas han muerto, entre ellos varios niños, y 59 han resultado heridas en una explosión registrada junto al estadio Manchester Arena, en el norte de Inglaterra, donde concluía en la noche del lunes un concierto de la cantante Ariana Grande.

Además, el autor del ataque murió en el lugar al hacer detonar un artefacto de fabricación casera, precisaron las fuerzas del orden de Manchester.

El incidente, que se produjo sobre las 21,30 horas GMT frente a la entrada del recinto donde se congregaban unas 21.000 personas, ha sido calificado por la primera ministra británica, Theresa May, como un "atroz ataque terrorista".

May presidirá una reunión del comité de emergencias Cobra este martes por la mañana, sobre las 08.00 GMT, para abordar el suceso con miembros del Gobierno y altos cargos de las fuerzas de seguridad e inteligencia.

La explosión se ha producido en el vestíbulo y al poco de concluir del concierto, en el momento en el que la gente comenzaba a abandonar el recinto, según ha indicado el Manchester Arena en un comunicado.

Tras notificarse dos explosiones consecutivas, los servicios de emergencia, junto con numerosas ambulancias, se desplazaron a los alrededores del estadio, en el que se habían agotado todas las entradas para escuchar a la cantante estadounidense.

Los servicios de trenes fueron suspendidos en la estación Victoria de Manchester, que está junto al estadio, y todas las líneas se cortaron tras el suceso.

"DESTROZADA"

La cantante estadounidense Ariana Grande declaró en Twitter estar "destrozada" tras el atentado:

"Destrozada. Desde el fondo de mi corazón, lo siento tanto. No tengo palabras", dijo en las red social la cantante, que estaba de gira por el Reino Unido.

Ariana Grande, según Billboard, se encuentra bien.

Los testigos que asistían al concierto de Grande describieron a los medios locales escenas de pánico tras detonar una "enorme explosión".

"Todo el mundo estaba gritando y corriendo, el suelo estaba repleto de abrigos y teléfonos móviles. La gente simplemente lo arrojaba todo", ha comentado a la BBC Robert Tempkin, de 22 años.

Los asistentes también colgaron en la red vídeos que mostraban a la gente gritando y huyendo, y algunos cuerpos tumbados en el suelo.

Otra asistente ha publicado un vídeo en el que se observa cómo intentan abandonar el recinto mientras, por megafonía, se les pide "tranquilidad" y se les asegura que "no hay bomba":

La policía confirmó, por su parte, que estaba dedicando "amplios recursos" al incidente, entre ellos artificieros y expertos en ataques terroristas.

Este martes por la mañana, la Policía se ha visto obligada a cerrar también la estación Victoria, en Londres, por un paquete sospechoso que "está siendo revisado".

El Manchester Arena abrió sus puertas en 1995 y cuenta con capacidad para 21.000 espectadores. Es uno de los recintos con más capacidad de Europa en lo que se refiere a eventos musicales y competiciones deportivas como boxeo o natación. Está situado al norte de la ciudad.

El Ministerio de Asuntos Exteriores no tiene constancia por ahora de víctimas españolas en el atentado de Manchester, aunque no se puede descartar completamente, han informado a Efe fuentes de ese departamento. Tanto la embajada como el consulado en Manchester se han mantenido en contacto con las autoridades británicas durante las últimas horas, después de que pasadas las diez y media de la noche -hora local- se registrase una explosión al final del concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande en el Manchester Arena. La policía de Manchester ha confirmado diecinueve muertos y más de cincuenta heridos. Los teléfonos de emergencia consular para quienes tengan familiares en Manchester y no puedan contactar con ellos son +44(0)7801 371 704 y +44 07712 764 151 Además, la Policía de Manchester ha habilitado otro número de información: +44 0161 856 9400.