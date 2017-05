Ariana Grande está "destrozada" tras el atentado durante su concierto en Manchester

La cantante estadounidense Ariana Grande declaró estar "destrozada" tras el atentado a la salida de su concierto en la noche del lunes en el Manchester Arena, donde murieron al menos 22 personas.

"Destrozada. Desde el fondo de mi corazón, lo siento tanto. No tengo palabras", dijo en Twitter la cantante, que estaba de gira por el Reino Unido. Ariana Grande ha decidido cancelar su gira mundial tras lo ocurrido.

Según la policía de la ciudad británica, al menos 22 personas murieron y 50 resultaron heridas en el atentado.

La policía informó que el incidente está siendo considerado como "un atentado terrorista hasta que se pruebe lo contrario", pero el ataque todavía no ha sido reivindicado.

La primera ministra Theresa May dijo que estaban tratando de "determinar todos los detalles", pero que la principal tesis es que se trató de "un horrible atentado terrorista".

Las autoridades todavía no han difundido detalles de las identidades de las víctimas.

