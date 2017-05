Chris, el hombre sin hogar que se convirtió en el héroe del atentado de Manchester

La historia de Chris Parker está dando la vuelta al mundo por el papel que asumió durante el atentado de Manchester. A sus 33 años, este hombre sin hogar, no lo dudó a la hora de ayudar a las víctimas e incluso sostuvo entre sus brazos a una de las 22 personas que no pudieron sobrevivir.

Su historia ha visto la luz gracias al medio local Manchester Evening News, que recoge el testimonio de Parker: "Todo el mundo estaba contento. Cuando la gente salía por las puertas de cristal, escuché un ruido y, en cuestión de un segundo, vi humo. Entonces escuché gritos. Me tiré al suelo y luego me levanté. En lugar de huir, mi instinto me dijo que intentara ayudar".

Parker abrazó a una niña pequeña, que había acudido al concierto de Ariana Grande junto a su madre e intentó ayudar a una mujer anciana, de unos 60 años, que murió en sus brazos: "No he parado de llorar", ha aegurado.

Chris también ayudó a una niña pequeña que estaba perdida entre una multitud asustada. El hombre la llevó hasta uno de los stands de merchandising de Ariana Grande, y la dejó con responsables de seguridad para que pudieran encontrar a sus padres.

Las investigaciones para saber qué ocurrió la trágica noche del lunes siguen su curso. De momento, tal y como ha informado la primera ministra británica, Theresa May, se ha identificado al suicida, aunque su identidad no será desvelada por el momento. Por su parte, la policía también ha comunicado que ha detenido a tres personas vinculadas al atentado, que ha sido reivindicado por el Estado Islámico.