Donald Trump se encuentra desde el pasado viernes inmerso en su primera gira internacional por Arabia Saudí, Israel y el Vaticano, así que aprovechando el vacío de poder en Washington D.C. otro presidente ha salido a las calles. No es otro que Frank Underwood, el despiadado y magnético protagonista de House of Cards, interpretado por Kevin Spacey y que ha contado con un acompañante de excepción para retratar su paseo por las calles de la capital estadounidense.

Pete Souza, el que fue fotógrafo de Barack Obama durante su época en la Casa Blanca, ha acompañado a Underwood y a su jefe de gabinete Douglas Stamper (Michael Kelly) como parte de la campaña promocional de la quinta temporada de la serie producida por Netflix, que se estrena el 31 de mayo en España a través de Movistar+. Una fecha que los creadores de la serie anunciaron en mitad de la toma de posesión de Trump el pasado 20 de enero con un pequeño vídeo de apenas 30 segundos.

Zoe warned me not to get too close. Una publicación compartida de Pete Souza (@petesouza) el 22 de May de 2017 a la(s) 6:32 PDT

Zoe me avisó de que no me acercara demasiado.

Souza ha compartido en su cuenta de Instagram seis fotos de la campaña en las que ha aprovechado para lanzar unos estudiados guiños que los seguidores de la serie comprenderán al momento. Entre las frases se cuela uno los lemas más conocidos de Underwood: "Un empujón en la dirección correcta". Además, en la página de Facebook de House of Cards se puede ver el álbum completo de 17 fotos que han titulado Un día en la vida de Frank Underwood.

El Presidente Underwood visita Ben's Chili Bowl en Washington D.C., 22 de Mayo 2017. Photo © 2017 por Pete Souza

Spending the day with President Underwood. Una publicación compartida de Pete Souza (@petesouza) el 22 de May de 2017 a la(s) 9:18 PDT

Pasando el día con el Presidente Underwood.

A push in the right direction. Una publicación compartida de Pete Souza (@petesouza) el 22 de May de 2017 a la(s) 11:13 PDT

Un empujón en la dirección correcta.

The people's president. Una publicación compartida de Pete Souza (@petesouza) el 22 de May de 2017 a la(s) 12:49 PDT

El Presidente de la gente.

Don't trust the chief of staff smiling to the right of the President--I hear he is ruthless. Una publicación compartida de Pete Souza (@petesouza) el 22 de May de 2017 a la(s) 6:48 PDT

No os fieis de la sonrisa del jefe de gabinete a la derecha del Presidente, me han dicho que es despiadado.

Always like riding in the Presidential limo (aka The Beast). Una publicación compartida de Pete Souza (@petesouza) el 22 de May de 2017 a la(s) 6:21 PDT

Siempre me gusta montar en la limusina presidencial (también conocida como La Bestia)