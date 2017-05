El mundo de la política se vuelca con las víctimas del atentado de Mánchester

Al menos 22 personas han muerto en un atentado a la salida de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande en Mánchester. El autor del ataque murió en el lugar al hacer detonar un artefacto de fabricación casera, precisaron las fuerzas del orden de la ciudad.

La policía ha informado de que decenas de personas han resultado heridas en el ataque contra el espectáculo de la artista estadounidense. Las reacciones en las redes sociales han sido inmediatas y varios líderes y representantes políticos se han unido a las condolencias.

Una de las primeras reacciones vino de Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn), líder de los laboristas británicos: "Mis pensamientos están con todos los afectados y con nuestros eficientes servicios de emergencia".

El alcalde de Mánchester Andy Burnham (@MayorofGM) ha tuiteado: "Mi corazón está con las familias que perdieron seres queridos, mi admiración hacia los servicios de emergencia. Una noche horrible para nuestra gran ciudad".

El alcalde de Londres, Sadiq Khan (@SadiqKhan): "Londres está al lado de Mánchester, nuestros pensamientos están con quienes murieron y resultaron heridos y con nuestros valientes servicios de emergencia".

La reina Isabel II ha lanzado un comunicado en el que señala que todo el país se ha quedado "impactado" con los hechos. "Sé que hablo por todos al expresar mi solidaridad con todo aquél que ha sido afectado por este espantoso incidente y especialmente a las familias y amigos de aquellos que han resultado heridos o que han muerto". Además, ha agradecido su trabajo a los servicios de emergencia y ha expresado su "admiración" por "a forma en la que ha respondido la gente de Manchester, con humanidad y compasión".

Por su parte, el príncipe Guillermo también ha querido solidarizarse con las víctimas. Ha agradecido a los ciudadanos de Manchester su "fuerza" y su "decencia".

Desde América Latina, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet @mbachelet dijo "En esta hora de dolor, nuestra mayor solidaridad con el pueblo británico, en especial las familias de las víctimas en el Manchester Arena".

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto también expresó en Twitter su pesa: "Lamento los trágicos acontecimientos ocurridos en Manchester. Nuestra solidaridad con la sociedad y gobierno del Reino Unido".

El presidente francés, Emmanuel Macron, también ha condenado el atentado y ha afirmado que se entrevistará a lo largo del día con su primera ministra, Theresa May.

En un comunicado publicado por la Presidencia gala, el presidente aseguró haber conocido "con tristeza y consternación" este "nuevo atentado mortal" en el Mánchester Arena. "El presidente envía al pueblo británico toda su compasión y la solidaridad de Francia, que está a su lado en el duelo, con un pensamiento particular para las víctimas y sus familiares", ha dicho.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha condenado también el atentado a través de su cuenta de Twitter. "Condeno el ataque de Manchester. Mi pesar a las familias de las víctimas fallecidas y mis deseos de pronta recuperación a los heridos", ha escrito el presidente del Ejecutivo español.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha dicho que se encuentra "conmocionado" por el atentado suicida. "Nuestros pensamientos ahora están con las víctimas y sus familias", ha escrito Rivera.

Pedro Sánchez ha llamado a la unión para "frenar tanto fanatismo" tras mandar "afecto" a las familias en Twitter y contar que se siente "impactado".

Pablo Iglesias ha transmitido su "solidaridad con las víctimas del atentado" a través de Twitter.

El rey Felipe VI ha expresado su condena por el atentado y ha advertido a los "asesinos" de que "el Estado de derecho no se rendirá ante el terrorismo". Felipe VI ha transmitido su pesar por el ataque perpetrado en el Manchester Arena a través de la cuenta oficial de Twitter de la Casa del Rey. "No hay palabras para condenar a estos asesinos. El Estado de derecho no se rendirá ante el terrorismo. España con Manchester y Reino Unido", ha asegurado el jefe del Estado en su mensaje en la red social.

"UN ACTO MISERABLE"

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha expresado su más enérgica condena y repulsa por el "acto miserable" ocurrido y ha explicado que por el momento parece que no hay víctimas españolas.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en un desayuno informativo organizado por Europa Press, Dastis ha trasladado su condena "tanto más cuanto las víctimas son adolescentes que podrían estar acudiendo a su primer concierto". "Nuestra condolencia y solidaridad con las víctimas y los familiares y nuestro apoyo al Gobierno británico", ha añadido. Ha asegurado que la comunidad internacional no parará hasta dar con los terroristas y que "cumplan en la cárcel todo el tiempo que se merecen" por este atentado.

De momento, ha continuado Dastis, parece que no hay víctimas españolas, aunque ha dejado claro que "las víctimas son seres humanos y es igualmente lamentable independientemente de su nacionalidad". Posteriormente en el desayuno, el ministro ha dicho que en este tema "no hay 'brexit que valga" y ha insistido en la determinación de luchar "sin cesar" contra la "execrable lacra del terrorismo".

Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, ha expresado su solidaridad con el Reino Unido tras el atentado en Manchester en el que han muerto 22 personas y más de medio centenar han resultado heridas. "A la gente en el Reino Unido le aseguro que Alemania está a su lado" ha dicho Merkel en un comunicado. La canciller ha señalado que había recibido con "tristeza y horror" las noticias de Manchester.

"Es inconcebible que alguien use un alegre concierto de pop para matar mucha gente o causarles heridas graves. Pienso en las víctimas y en todos los afectados, así como en sus familias y en su desesperación y su dolor", ha añadido. Merkel ha asegurado que el atentado "fortalecerá nuestra decisión de seguir luchando, al lado de nuestros amigos británicos, contra todos aquellos que planifican y perpetran esos actos infames".

TSIPRAS: "ESTAMOS A SU LADO"

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha condenado hoy "el atroz ataque terrorista en Manchester" y expresó la "solidaridad y apoyo" a los familiares de las víctimas. "Estamos a su lado", ha dicho Tsipras en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de Twitter.

El primer ministro irlandés, Enda Kenny, ha calificado de "vil" el atentado perpetrado anoche en Manchester por individuos cuyas "creencias" no tienen sitio en "nuestra sociedad". El jefe del Gobierno de Dublín ha declarado tener el "corazón roto" por el ataque ocurrido a la salida de un concierto en esa ciudad del noroeste de Inglaterra, que, de momento ha causado 22 muertos y 59 heridos.

"Los actos viles perpetrados en Manchester anoche nos recuerdan lo depravadas que pueden llegar a ser las posiciones de unos pocos. Esas creencias no tienen sitio en nuestra sociedad", ha recalcado Kenny en un comunicado.

El dirigente conservador indicó que sus "oraciones y plegarias" están con las víctimas, sus familias y los afectados por una "tragedia" por la que tiene el "corazón roto por todos". Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Charlie Flanagan, ha afirmado que Irlanda está hoy "al lado" del Reino Unido, su "vecino más próximo", para hacer frente juntos a este ataque terrorista.

El jefe de la diplomacia irlandesa también recordó los "estrechos vínculos" que unen a su país con la ciudad de Manchester, tradicional destino durante décadas para la inmigración irlandesa.

TRUDEAU, IMPACTADO

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se ha mostrado "impactado" por el "horrible ataque" en el Manchester Arena después de un concierto de Ariana Grande, que ha dejado al menos 19 muertos y cerca de 50 heridos. "Los canadienses estamos impactados por las noticias del horrible ataque de esta noche en Manchester. Por favor, mantened a las víctimas y a sus familias en vuestros pensamientos", ha dicho, en un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social Twitter.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha expresado sus condolencias y ha condenado el atentado de anoche en Mánchester (Reino Unido) en un concierto en el que murieron 22 personas, varias de ellas menores, y otras 59 resultaron heridas.

"Quiero comenzar ofreciendo mis oraciones para el pueblo de Manchester, en Reino Unido, expresar mis condolencias a los heridos en el ataque terrorista y a las familias de las víctimas. Tengo absoluta solidaridad con el pueblo de Reino Unido", ha señalado desde Belén en una rueda de prensa conjunta con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás.

Ha lamentado "la pérdida de vidas de tantos jóvenes inocentes" por "la maldad", y ha señalado: "No les voy a llamar monstruos, porque les gustaría ese nombre. Les voy a llamar perdedores, porque eso es lo que son, unos perdedores".

La Policía Nacional y los servicios de emergencia han comunicado a través de las redes sociales los teléfonos para solicitar información sobre familiares de españoles que se encuentren en Manchester (Reino Unido) y de los que no se tengan noticias tras el atentado de anoche. - Emergencia Consular: +44 0771 276 4151 - Tf.habilitado por la Policía de Manchester: +44 0161 856 9400 Aún no se conoce la identidad de las diecinueve víctimas mortales confirmadas y las más de cincuenta heridas, por lo que se desconoce si entre ellas hay algún español.